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Udgået
24PFS5603/12
Ultratyndt Full HD LED-TV
Nyd det rene og minimalistiske design bag dette hvide Philips 5600-TV. Dets slanke, kurvede udseende passer perfekt til din indretning. Med sin Full HD-billedkvalitet er dette TV et ideelt valg til alle på udkig efter enkelhed.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Elegant, kompakt, let og bærbar. Den lille TV-skærm lader dig følge med i dine yndlingsprogrammer, uanset hvor du er, om det er i køkkenet, eller når du er på camping med din familie. Dette bærbare TV holder dig opdateret med nyhederne samt de seneste resultater fra din yndlingssportsgren. Det er designet til at være dér, hvor man har det sjovt!
Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.
Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.
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3.7
ud af 5
106
Anmeldelser
Quepasa66
23/09/2020
Deutschland
Ohne Schnickschnack
Tolles Bild, super Empfang und guter Klang. Ich habe den Fernseher so günstig emgekaift, dass ich mich fast schäme, aber dieser reine TV liefert einfach super ab und sieht auch noch gut aus.
Fordele
Schmal und keine überflüssigen Extras
Ulemper
Kein Ambilight
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2019-08-23
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2019-08-23
lipuma
09/07/2020
Deutschland
Nutze ihn auch als Monitor
Für meine Zwecke ein gutes Gerät. Bild ist mit HD einwandfrei.
Fordele
einfache Bedienung und bis jetzt sehr zuverlässig.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2019-07-09
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2019-07-09
Spaceracer
02/06/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Tolles Bild
Der Monitor ist ein Multifunktionsmonitor - für PC und TV und AV. Viele Schnittestellen. Leider fehlt der Anschluss für das Netzwerkkabel - zwecks direktere Updates und nicht über USB Stick. Tolles Bild. Bin sehr zufrieden damit
Fordele
Bildqualität
Ulemper
fehldender Anschluss Netzwerkkabel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Dato for brug 2020-05-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Dato for brug 2020-05-02
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.