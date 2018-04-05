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Udgået
24PFT4022/12
Ultratyndt Full HD LED-TV
Philips 4000 TV er lavet til underholdning og viser et billede i høj kvalitet på den lille skærm. Det er kompakt, så du kan hurtigt og uden besvær flytte det fra rum til rum, og det minimalistiske design passer ind, uanset hvor du placerer det.
60 cm (24")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Elegant, kompakt og let. TV'et med den lille skærm giver dig mulighed for at følge dine yndlingsprogrammer i køkkenet, holde dig opdateret med nyhederne, mens du arbejder i værkstedet, og holde øje med de seneste sportsresultater, mens du griller. Et TV, der er så bærbart som dette, kan lide at være, hvor der sker noget!
For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.
Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.
3.8
ud af 5
66
Anmeldelser
norm
05/04/2018
Danmark
super produkt
Tilslutningsmulighederne gør produktet ideelt som tv og monitor. Nemt og logisk at betjene. Glimrende fjernbetjening.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV
Scifikev19
09/05/2018
United Kingdom
Bekræftet køber
Perfect little tv.
This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Teddie2003
09/05/2018
United Kingdom
Perfect little tv.
This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.