ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Primært anvendt foto
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af fjernbetjening
  • Tegning af stiksiden
  • Foto af produkt forfra
  • Primært anvendt foto
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af fjernbetjening
  • Tegning af stiksiden

Udgået

4000 seriesUltratyndt Full HD LED-TV

24PFT4022/12

3.8

| (66) Anmeldelser

Ultratyndt Full HD LED-TV

Philips 4000 TV er lavet til underholdning og viser et billede i høj kvalitet på den lille skærm. Det er kompakt, så du kan hurtigt og uden besvær flytte det fra rum til rum, og det minimalistiske design passer ind, uanset hvor du placerer det.

Se alle fordele
TV brand claim gold

99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med Digital Crystal Clear

Ultratyndt Full HD LED-TV

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Kompakt bærbart TV: designet til at være der, hvor der sker noget

Elegant, kompakt og let. TV'et med den lille skærm giver dig mulighed for at følge dine yndlingsprogrammer i køkkenet, holde dig opdateret med nyhederne, mens du arbejder i værkstedet, og holde øje med de seneste sportsresultater, mens du griller. Et TV, der er så bærbart som dette, kan lide at være, hvor der sker noget!

Digital Crystal Clear: Præcision, du får lyst til at dele

For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.

Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast

Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.8

ud af 5

66

Anmeldelser

05/04/2018

Danmark

Danmark

super produkt

Tilslutningsmulighederne gør produktet ideelt som tv og monitor. Nemt og logisk at betjene. Glimrende fjernbetjening.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV

09/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Perfect little tv.

This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

09/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Perfect little tv.

This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  5. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.