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Udgået
24PHS4354/12
LED-TV
Lille er stadig ideelt med et LED TV, som yder sit bedste, hvor der er begrænset plads. Pixel Plus HD giver et skarpt billede og klar lyd. Uanset, om det drejer sig om "binge-watching" af et show, mens du laver mad, eller ser film mens du træner på løbebåndet.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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3.9
ud af 5
9
Anmeldelser
Brigante-71
25/09/2020
Italia
Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi
Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet
Fordele
Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.
Ulemper
Non si collega ad internet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 TV LED
Dato for brug 2020-08-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 TV LED
Dato for brug 2020-08-25
JLI63
05/09/2020
España
La tele es perfecta para la habitación
Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.
Fordele
Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.
Ulemper
Que no contenga manual
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Dato for brug 2020-08-05
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Dato for brug 2020-08-05
Jorita
02/08/2020
België
Bekræftet køber
Prachtig Toestel
Mooi uiterlijk. Prachtig beeld. Vlotte bediening van het toestel.
Fordele
Alleen pluspunten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.