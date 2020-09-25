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Udgået

4300 seriesLED-TV

24PHS4354/12

3.9

| (9) Anmeldelser

LED-TV

Lille er stadig ideelt med et LED TV, som yder sit bedste, hvor der er begrænset plads. Pixel Plus HD giver et skarpt billede og klar lyd. Uanset, om det drejer sig om "binge-watching" af et show, mens du laver mad, eller ser film mens du træner på løbebåndet.

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TV brand claim gold

99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med Pixel Plus HD

LED-TV

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Klar lyd fra fuldspektrede højttalere.

Nem at flytte. Skjult bagstøtte med lille areal.

Skarp dialog. Levende effekter.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

9

Anmeldelser

3

25/09/2020

Italia

Italia

Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi

Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet

Fordele

Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.

Ulemper

Non si collega ad internet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 TV LED

Dato for brug 2020-08-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 TV LED

Dato for brug 2020-08-25

05/09/2020

España

España

La tele es perfecta para la habitación

Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.

Fordele

Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.

Ulemper

Que no contenga manual

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Dato for brug 2020-08-05

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Dato for brug 2020-08-05

02/08/2020

België

België

Bekræftet køber

Prachtig Toestel

Mooi uiterlijk. Prachtig beeld. Vlotte bediening van het toestel.

Fordele

Alleen pluspunten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 LED-TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4300 series 24PHS4354 LED-TV

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  5. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.