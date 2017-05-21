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Udgået
271B8QJEB/00
Klart billede, effektiv ydeevne
Få det bedste arbejde fra hånden med 27" Full HD-skærmen fra Philips. Klar og levende Full HD giver dig plads og klarhed til at se dit arbejde. Funktioner såsom højdejustering, flimmerfri og LowBlue-tilstand gør arbejdet behageligt at se på.
B Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.
Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
3.8
ud af 5
29
Anmeldelser
kro90
21/05/2017
Danmark
Bekræftet køber
fantastisk lyd
Rigtig god lyd, så man hopper i stolen. du får meget for pengene
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for B8 SkyQuake soundbar-højttaler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for B8 SkyQuake soundbar-højttaler
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Philips medarbejder
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Fordele
everything
Ulemper
no rizz
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221B8LJEB LCD monitor
Dato for brug 2023-04-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221B8LJEB LCD monitor
Dato for brug 2023-04-24
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271B8QJEB LCD-Monitor
Dato for brug 2019-12-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 271B8QJEB LCD-Monitor
Dato for brug 2019-12-01
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.