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Udgået

LCD-skærm

271B8QJEB/00

3.8

| (29) Anmeldelser

Klart billede, effektiv ydeevne

Få det bedste arbejde fra hånden med 27" Full HD-skærmen fra Philips. Klar og levende Full HD giver dig plads og klarhed til at se dit arbejde. Funktioner såsom højdejustering, flimmerfri og LowBlue-tilstand gør arbejdet behageligt at se på.

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med henblik på maksimal produktivitet

Klart billede, effektiv ydeevne

  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mindre øjentræthed med flimmerfri teknologi

På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.

LowBlue-tilstand for nem produktivitet, der skåner øjnene

Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.

IPS-teknologi for visning af alle farver og bred betragtningsvinkel

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

29

Anmeldelser

21/05/2017

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

fantastisk lyd

Rigtig god lyd, så man hopper i stolen. du får meget for pengene

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for B8 SkyQuake soundbar-højttaler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for B8 SkyQuake soundbar-højttaler

24/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

Philips medarbejder

wowzers!

[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help

Fordele

everything

Ulemper

no rizz

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221B8LJEB LCD monitor

Dato for brug 2023-04-24

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221B8LJEB LCD monitor

Dato for brug 2023-04-24

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Großartiger Bildschirm

Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 271B8QJEB LCD-Monitor

Dato for brug 2019-12-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 271B8QJEB LCD-Monitor

Dato for brug 2019-12-01

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.

  3. Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard

  4. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  5. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.