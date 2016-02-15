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Udgået
G-line
144 Hz
27" (68,6 cm)
NVIDIA G-SYNC™ er en banebrydende ny skærmteknologi, som leverer den hurtigste og mest glidende spiloplevelse nogensinde. Den revolutionerende ydeevne i G-SYNC™ opnås ved at synkronisere skærmens opdateringshastigheder til GPU'en i din GeForce GTX-drevne PC, hvilket eliminerer udrivning og minimerer hakken og inputforsinkelse. Resultatet: Scener vises med det samme, motiverne ser skarpere ud, og gameplayet glider jævnt, så du får en imponerende visuel oplevelse og en seriøs konkurrencefordel.
Du spiller intense konkurrencespil. Du har brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 144 i sekundet, hvilket faktisk er 2,4 gange hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed får fjender til at hoppe fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med 144 Hz billedhastighed får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan nedlægge dem. Med ultralav inputforsinkelse og ingen skærmslitage er denne Philips-skærm din perfekt spilmakker
SmartResponse er en eksklusiv overdrive-teknologi fra Philips, som automatisk justerer svartiderne til specifikke anvendelsesformål såsom spil og film, der kræver hurtigere svartider, med henblik på at producere billeder, der er fri for sløring, forsinkelser og visuelt ekko
4.8
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Lordzytech
15/02/2016
United Kingdom
Wow! Value for money and great visual experience
I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
markyb
04/02/2016
United Kingdom
Bekræftet køber
value for money
Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
leoblab
03/11/2015
Italia
Ottimo monitor
Il monitor in questione è un TN dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Pur non avendo i colori di un IPS è senza dubbio uno schermo con ottima taratura e buoni angoli di visione. E' concepito per il gaming: G-Sync, 144Hz e supporto del 3D Vision 2. E' un full hd da 27 pollici: potrebbe sembrare un po' bassa la risoluzione per uno schermo di queste dimensioni, ma in realtà è perfetta e non affatica minimamente la vista. Ottima la qualità dei materiali con cui è costruito: la base è solidissima e le plastiche non sono per nulla economiche. In aggiunta ha 4 uscite USB 3.0 estremamente comode, collocate sul retro. Da acquistare a occhi chiusi se si è patiti di film e videogiochi (anche 3D).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Kontroller, at operativsystemet på din PC er Windows 7 eller nyere, samt at grafikkortet er NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU eller nyere og er opdateret med den nyeste driver.
G-Sync-tilstand, ULMB-tilstand og 3D Vision-tilstand fungerer uafhængigt af hinanden samtidig. Hvis en af tilstandene er aktiveret, vil de øvrige to tilstande være deaktiveret.
ULMB er kun aktiveret ved 85 Hz 100 Hz og 120 Hz. 3D-vision er kun aktiveret ved 100 Hz og 120 Hz.
Få flere oplysninger om tilslutning af NVIDIA Graphics- og DisplayPort, hvilket er påkrævet for at kunne bruge G-SYNC™, på www.geforce.com/g-sync.
For eventuelle spørgsmål, der er relateret til 144 Hz ydeevne, bedes du henvende dig direkte til kortleverandøren.
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