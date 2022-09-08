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  • AMVA-skærm med høj ydeevne

Udgået

AMVA LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

273E3QHSS/00

AMVA-skærm med høj ydeevne
Oplev billeder med superhøj kontrast på denne AMVA LED-skærm. Med sin store størrelse, brede visningsvinkel og lyse, levende billeder er den klar til at underholde dig.
Se alle fordele

for levende billeder med superhøj kontrast

AMVA-skærm med høj ydeevne

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD-skærm

AMVA LED giver bred visning med meget høj kontrast og levende billeder

AMVA LED giver bred visning med meget høj kontrast og levende billeder

Philips AMVA LED-skærm bruger en avanceret multidomæne vertikal tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold, hvilket giver ekstra levende og klare billeder. Standardkontorfunktioner klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billeder selv i 90 graders pivottilstand

16:9 Full HD-opløsning til spil og video

16:9 Full HD-opløsning til spil og video

Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

HDMI-udgang til underholdning i Full HD

HDMI-udgang til underholdning i Full HD

En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

Tekniske specifikationer

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