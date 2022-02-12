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Udgået
273V5LHAB/00
V-line
27" (68,6 cm)
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.
3.9
ud af 5
57
Anmeldelser
antonimarian
12/02/2022
United Kingdom
the best
it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
Sam2014
18/12/2017
Deutschland
Wieder ein toller Fernseher von Philips, bereits mein2.
Der Fernseher ist sehr gut, tolles Bild. Fernbedienung ist nicht so kinderleit zu bedienen und was ich nicht gut finde, dass nach einiger Zeit der Hinweis erscheint den Fernseher zur Schonung und zum Vermeiden von Bildstörungen auszuschalten. Das passiert auch wenn man Sky oder andere Anbieter anschaut anstelle von normalem Fernsehprogramm
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Spargeltarzan
28/09/2017
Deutschland
Philips Qualitätsmonitor
Es ist ein erstklassiger Monitor der sich leicht einstellen läßt. Alle wichtigen Anschlüsse sind vorhanden. Die Tonqualität ist guter Durchschnitt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse