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  • Energy Label Europe A
    Flotte LED-billeder i levende farver
  • Flotte LED-billeder i levende farver
  • Energy Label Europe A
    Flotte LED-billeder i levende farver
  • Flotte LED-billeder i levende farver

Udgået

LCD-skærm med SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.9
| (57) Anmeldelser
Flotte LED-billeder i levende farver
Nyd levende LED-billeder på denne store Philips-skærm. HDMI og stereohøjttalere gør den til et rigtig godt valg!
Se alle fordele

med stereohøjttalere

Flotte LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 27" (68,6 cm)

LED-teknologi med levende farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

57

Anmeldelser

12/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

the best

it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

18/12/2017

Deutschland

Deutschland

Wieder ein toller Fernseher von Philips, bereits mein2.

Der Fernseher ist sehr gut, tolles Bild. Fernbedienung ist nicht so kinderleit zu bedienen und was ich nicht gut finde, dass nach einiger Zeit der Hinweis erscheint den Fernseher zur Schonung und zum Vermeiden von Bildstörungen auszuschalten. Das passiert auch wenn man Sky oder andere Anbieter anschaut anstelle von normalem Fernsehprogramm

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

28/09/2017

Deutschland

Deutschland

Philips Qualitätsmonitor

Es ist ein erstklassiger Monitor der sich leicht einstellen läßt. Alle wichtigen Anschlüsse sind vorhanden. Die Tonqualität ist guter Durchschnitt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

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