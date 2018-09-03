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Udgået
V-line
27" (68,6 cm)
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
4.2
ud af 5
39
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Lil1013
03/09/2018
Danmark
Denne monitor er den bedste
Den bedste monitor, jeg har haft! Enkel at anvende, flot skærmopløsning og med masser af plads til 2 regneark på én gang! Jeg kan 100% anbefale denne monitor.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Sigurd
07/02/2018
Norge
Veldig bra skjerm
Hei ! Dette er en skjerm jeg syns er bra passe stor for mitt bruk. Både til jobb og spill.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite
Journalisten
05/07/2017
Sverige
Bekræftet køber
Mycket monitor för pengarna
Var i behov av en monitor till bra pris som fungerar att redigera text och bild på. Bildkvalitén stämde med det som utlovades. Använder funktionen SmartControl.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse