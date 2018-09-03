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  • Energy Label Europe B
    Flotte LED-billeder i levende farver
  • Flotte LED-billeder i levende farver
  • Energy Label Europe B
    Flotte LED-billeder i levende farver
  • Flotte LED-billeder i levende farver

Udgået

LCD-skærm med SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.2
| (39) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt
Flotte LED-billeder i levende farver
Nyd levende LED-billeder med denne store Philips-skærm. HDMI og SmartControl lite gør den til et rigtig godt valg!
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Flotte LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 27" (68,6 cm)

LED-teknologi med levende farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

39

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

03/09/2018

Danmark

Danmark

Denne monitor er den bedste

Den bedste monitor, jeg har haft! Enkel at anvende, flot skærmopløsning og med masser af plads til 2 regneark på én gang! Jeg kan 100% anbefale denne monitor.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite

07/02/2018

Norge

Norge

Veldig bra skjerm

Hei ! Dette er en skjerm jeg syns er bra passe stor for mitt bruk. Både til jobb og spill.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite

05/07/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Mycket monitor för pengarna

Var i behov av en monitor till bra pris som fungerar att redigera text och bild på. Bildkvalitén stämde med det som utlovades. Använder funktionen SmartControl.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite

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