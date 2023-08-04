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Udgået

Full HD LCD-skærm

273V7QDAB/01

4.1

| (81) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

Livfulde, klare billeder helt ud til kanten

En perfekt skærm til generel brug med enestående billeder, der når hele vejen ud til kanten og sikrer dine øjnes velbefindende i et kompakt, slankt design.

Se alle fordele

Livfulde, klare billeder helt ud til kanten

  • V-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

SmartImage-forudindstillinger til nemme, optimerede billedindstillinger

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

EasyRead-tilstand giver en oplevelse som at læse på papir

Oplev øget komfort og læsbarhed, når du læser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-tilstand skaber en papirlignende visning, der er mere skånsom for dine øjne, ved at justere skærmens farver og zoomniveauer, hvilket simulerer følelsen af at læse på ægte papir – direkte på din digitale skærm.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

81

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

04/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

very nice screen

i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen

Fordele

nice clear screen

Ulemper

screen goes black when moving it

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Dato for brug 2023-07-04

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Dato for brug 2023-07-04

18/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Products has great

For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Dato for brug 2021-12-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Dato for brug 2021-12-18

08/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great big monitor with good sound

Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Dato for brug 2020-07-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Dato for brug 2020-07-08

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse