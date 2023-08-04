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Udgået
Livfulde, klare billeder helt ud til kanten
En perfekt skærm til generel brug med enestående billeder, der når hele vejen ud til kanten og sikrer dine øjnes velbefindende i et kompakt, slankt design.
V-line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!
Oplev øget komfort og læsbarhed, når du læser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-tilstand skaber en papirlignende visning, der er mere skånsom for dine øjne, ved at justere skærmens farver og zoomniveauer, hvilket simulerer følelsen af at læse på ægte papir – direkte på din digitale skærm.
4.1
ud af 5
81
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
clayballs
04/08/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
very nice screen
i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen
Fordele
nice clear screen
Ulemper
screen goes black when moving it
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2023-07-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2023-07-04
SbrankoS
18/01/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
Products has great
For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2021-12-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2021-12-18
Bobbojob
08/07/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
Great big monitor with good sound
Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2020-07-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2020-07-08
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse