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Udgået
Livfulde, klare billeder helt ud til kanten
En perfekt skærm til generel brug med enestående billeder, der når hele vejen ud til kanten og sikrer dine øjnes velbefindende i et kompakt, slankt design.
V-line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Oplev øget komfort og læsbarhed, når du læser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-tilstand skaber en papirlignende visning, der er mere skånsom for dine øjne, ved at justere skærmens farver og zoomniveauer, hvilket simulerer følelsen af at læse på ægte papir – direkte på din digitale skærm.
4.3
ud af 5
53
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
F.B.N.
21/05/2020
Danmark
Bekræftet køber
Kører perfekt.
Jeg synes billedet er fint, nem at betjene, passer fint til mit brug.
Fordele
Skærm
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Dato for brug 2020-04-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Dato for brug 2020-04-21
Dude1663
07/05/2019
United Kingdom
Phillips 27" Monitor
So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Addios
29/10/2022
Deutschland
Bekræftet køber
Günstig und gut
Der Monitor wird für Office und gelegentlich für einfache Spiele genutzt. Dabei sind mir bisher keine nennenswerten Schwächen aufgefallen. Das Bild ist deutlich und konturenscharf ihne störende Fleckenbildung o.Ä.. Für den Preis absolute Kaufempfehlung!
Fordele
Preis/ Leistungsverhältnis
Ulemper
Bisher keine entdeckt (Office- Anwendungen)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor
Dato for brug 2021-09-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor
Dato for brug 2021-09-29
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse