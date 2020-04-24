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Udgået
Livfulde, klare billeder helt ud til kanten
En perfekt skærm til generel brug med enestående billeder, der når hele vejen ud til kanten og sikrer dine øjnes velbefindende i et kompakt, slankt design.
V-line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Oplev øget komfort og læsbarhed, når du læser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-tilstand skaber en papirlignende visning, der er mere skånsom for dine øjne, ved at justere skærmens farver og zoomniveauer, hvilket simulerer følelsen af at læse på ægte papir – direkte på din digitale skærm.
De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.
4.6
ud af 5
18
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Rodge12440
24/04/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Upgraded monitor as my older Philips was too small
Because past experience with Philips products showed they were always reliable.
Fordele
Quality picture and easy set up. Price excellent.
Ulemper
None found yet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Martin_Neil
14/11/2019
United Kingdom
Bekræftet køber
Best Coffee Machine Bar none
Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin
Fordele
plug in go and brilliant
Ulemper
bigger water tank would be useful
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
reini1
15/01/2024
Deutschland
Bekræftet køber
Für den Preis unschlagbar
Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor
Date of Use 2023-12-15
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse