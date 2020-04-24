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  • Livfulde, klare billeder helt ud til kanten
  • Livfulde, klare billeder helt ud til kanten

Udgået

Full HD LCD-skærm

273V7QJAB/01

4.6

| (18) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Livfulde, klare billeder helt ud til kanten

En perfekt skærm til generel brug med enestående billeder, der når hele vejen ud til kanten og sikrer dine øjnes velbefindende i et kompakt, slankt design.

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Livfulde, klare billeder helt ud til kanten

  • V-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

EasyRead-tilstand giver en oplevelse som at læse på papir

Oplev øget komfort og læsbarhed, når du læser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-tilstand skaber en papirlignende visning, der er mere skånsom for dine øjne, ved at justere skærmens farver og zoomniveauer, hvilket simulerer følelsen af at læse på ægte papir – direkte på din digitale skærm.

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

Display med tynd ramme, der giver et strømlinet udseende

De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

18

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

24/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Upgraded monitor as my older Philips was too small

Because past experience with Philips products showed they were always reliable.

Fordele

Quality picture and easy set up. Price excellent.

Ulemper

None found yet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

14/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Best Coffee Machine Bar none

Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin

Fordele

plug in go and brilliant

Ulemper

bigger water tank would be useful

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

15/01/2024

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Für den Preis unschlagbar

Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor

Date of Use 2023-12-15

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse