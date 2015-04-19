ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Energy Label Europe A
    Levende billeder med AH-IPS-skærm
  • Levende billeder med AH-IPS-skærm
  • Energy Label Europe A
    Levende billeder med AH-IPS-skærm
  • Levende billeder med AH-IPS-skærm

Udgået

LCD-skærm med SmartImage Lite

274E5QHSB/00

4.5
| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Levende billeder med AH-IPS-skærm
Denne flotte Philips-skærm med ultratynd ramme og AH-IPS-skærm giver dig fantastiske billeder med strålende farver. Med mobilt HD Link kan du også spejle din smartphone.
Se alle fordele

med ultratynd ramme, MHL

Levende billeder med AH-IPS-skærm

  • Ultratynd ramme

  • 27" (68,6 cm)

  • MHL

MHL-teknologi til visning af mobilt indhold på stor skærm

MHL-teknologi til visning af mobilt indhold på stor skærm

MHL (Mobile High Definition Link) er en mobil lyd-/videogrænseflade, der kan sluttes direkte til mobiltelefoner og andre bærbare enheder til HD-visning. Et MHL-kabel (ekstraudstyr) giver dig mulighed for blot at tilslutte din MHL-kompatible mobile enhed til denne store Philips MHL-skærm og se dine HD-videoer folde sig ud med fuld digital lyd. Nu kan du ikke kun nyde dine mobile spil, fotos, film, eller andre apps på den store skærm - du kan samtidig oplade din mobile enhed, så du aldrig løber tør for strøm halvvejs.

AH-IPS-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler

AH-IPS-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler

AH-IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med AH-IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Minimalistisk look med ultratynd ramme

Ved hjælp af den nyeste panelteknologi er de nye Philips-skærme designet med en minimalistisk tilgang ved at begrænse den udvendige rammetykkelse til omkring 2,5 mm. Kombineret med panelets Black Matrix-stribe på ca. 9 mm reduceres de samlede rammemål betydeligt, hvilket sikrer minimale distraktioner og maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, som f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.5

ud af 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

2
1

19/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

PERFECT

I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite

29/09/2014

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding

Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

20/09/2014

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Prima beeldscherm voor bij een PC

Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.

  2. Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten

  3. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.