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Udgået
Ultratynd ramme
27" (68,6 cm)
MHL
MHL (Mobile High Definition Link) er en mobil lyd-/videogrænseflade, der kan sluttes direkte til mobiltelefoner og andre bærbare enheder til HD-visning. Et MHL-kabel (ekstraudstyr) giver dig mulighed for blot at tilslutte din MHL-kompatible mobile enhed til denne store Philips MHL-skærm og se dine HD-videoer folde sig ud med fuld digital lyd. Nu kan du ikke kun nyde dine mobile spil, fotos, film, eller andre apps på den store skærm - du kan samtidig oplade din mobile enhed, så du aldrig løber tør for strøm halvvejs.
AH-IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med AH-IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Ved hjælp af den nyeste panelteknologi er de nye Philips-skærme designet med en minimalistisk tilgang ved at begrænse den udvendige rammetykkelse til omkring 2,5 mm. Kombineret med panelets Black Matrix-stribe på ca. 9 mm reduceres de samlede rammemål betydeligt, hvilket sikrer minimale distraktioner og maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, som f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.
4.5
ud af 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
TechLover
19/04/2015
United Kingdom
PERFECT
I am in love with this monitor! The colors, the definition, the response time and the design. 100% worth the price, thinking about buying a second for a multi monitor set up. this should work well with the narrow bezel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD monitor with SmartImage lite
Ralhts
29/09/2014
Nederland
Bekræftet køber
Uitstekende monitor met een prima prijs/kwaliteitsverhouding
Ik heb de monitor nu een aantal maanden in bezit en ben er erg blij mee. De monitor geeft een mooi beeld met mooie, natuurlijke kleuren wat absoluut niet vermoeiend is voor mijn ogen. Of ik nu bezig ben met een document in Microsoft office, op het Internet surf of een film kijk op mijn PC, het beeld is ten allen tijde mooi scherp en natuurlijk. Ik ben ook erg blij met het formaat van de monitor. In het begin was het even wennen aan de grootte maar eenmaal gewend wil je echt niet meer erug naar een kleiner scherm. Het enige minpuntje wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken is dat als letters heel snel over het scherm gaan (bijvoorbeeld als ik snel door een document scroll) de letters en cijfers soms iets naijlen maar dit effect is meteen verdwenen als je stopt met scrollen. Dit is echt een hele mooie monitor die ik iedereen kan aanraden!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ron1234
20/09/2014
Nederland
Bekræftet køber
Prima beeldscherm voor bij een PC
Prima beeldscherm; goed voor alle dagelijkse toepassingen op de PC. Ik speel geen games, dus daar kan ik niet op beoordelen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHSB LCD-monitor met SmartImage Lite
Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.
Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten
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