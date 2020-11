MHL-teknologi til visning af mobilt indhold på stor skærm

MHL (Mobile High Definition Link) er en mobil lyd-/videogrænseflade, der kan sluttes direkte til mobiltelefoner og andre bærbare enheder til HD-visning. Et MHL-kabel (ekstraudstyr) giver dig mulighed for blot at tilslutte din MHL-kompatible mobile enhed til denne store Philips MHL-skærm og se dine HD-videoer folde sig ud med fuld digital lyd. Nu kan du ikke kun nyde dine mobile spil, fotos, film, eller andre apps på den store skærm - du kan samtidig oplade din mobile enhed, så du aldrig løber tør for strøm halvvejs.