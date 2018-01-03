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  • Energy Label Europe A
    Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver
  • Energy Label Europe A
    Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver
  • Levende, virkelighedstro farver

Udgået

LCD-skærm med farver i ultrabredde

276E7QDSW/00

3.9
| (17) Anmeldelser
Levende, virkelighedstro farver
Denne fantastiske skærm i bredformat med farver i ultrabredde giver virkelighedstro farver pakket ind i et elegance-inspireret design, så den får et lyst og friskt udseende i ethvert hjem eller på ethvert kontor.
Se alle fordele

i et elegant design

Levende, virkelighedstro farver

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.

PLS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

PLS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

PLS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med PLS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

17

Anmeldelser

3

03/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent picture quality, great response times

I purchased this monitor to replace a damaged monitor - roughly the same size - HOWEVER, the excellent colour reproduction makes it an ideal monitor to view and edit semi-pro photos such as those taken on the leading digital SLR cameras. The toggle at the rear of the screen is easy to master and the 3rd party software that the monitor ships with, when updated via the internet. provides for a lot of additional benefits. All in All I find this monitor the best I've ever had and competitively priced. Philips provide a wealth of information on their site which helps the user experience.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color

10/02/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Toller und großer Monitor

Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Monitor und freue mich jeden Tag diesen anzuschalten. Jetzt kann ich wieder alle Texte lesen und spare mir eine PC-Brille. :-) Auch die Farbbrillanz ist super. Ich kann nur sagen, dass ich rundum zufrieden damit bin und würde das Produkt erneut kaufen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E7QDSW LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E7QDSW LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

21/10/2021

España

España

Muy satisfecha

Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere

  2. Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.

  3. Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten

  4. Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI-kabler varierer afhængigt af område og modeller.

  6. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %