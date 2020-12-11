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  • Energy Label Europe F
    Fantastisk billedoplevelse i et elegant design
  • Fantastisk billedoplevelse i et elegant design
  • Fantastisk billedoplevelse i et elegant design
  • Fantastisk billedoplevelse i et elegant design
  • Fantastisk billedoplevelse i et elegant design
  • Energy Label Europe F
    Fantastisk billedoplevelse i et elegant design
  • Fantastisk billedoplevelse i et elegant design
  • Fantastisk billedoplevelse i et elegant design
  • Fantastisk billedoplevelse i et elegant design
  • Fantastisk billedoplevelse i et elegant design

Udgået

4K Ultra HD LCD-skærm

276E8VJSB/00

3.9
| (32) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Fantastisk billedoplevelse i et elegant design
Philips 27" 4K UHD-skærmen giver ultra-klar billedkvalitet. 4K UHD med bredvinkel leverer samme ultimative klarhed og naturtro billeder fra enhver vinkel set forfra. Flimmerfri visning reducerer træthed i øjnene efter lang tids brug.
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Fantastisk billedoplevelse i et elegant design

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Display med tynd ramme, der giver et strømlinet udseende

Display med tynd ramme, der giver et strømlinet udseende

De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.9

ud af 5

32

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

3

11/12/2020

Danmark

Danmark

God opløsning og klart billed

God opløsning og klart billede, tilstrækkeligt stort til at kunne læse tekst uden briller, hvilket var formålet med at købe denne skærm.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm

25/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

This monitor has a great display

Specification and price, also looked at reviews posted online.

Fordele

Absolutley first class display

Ulemper

A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

14/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Fine monitor for CAD

I chose this monitor when I replaced my desktop PC and associated devices. Apart from general use I was looking for a monitor that was good for CAD/CAM software, which I use a lot. I read a review citing best monitors for CAD and this was on the list. So I bought one and I was not disappointed. It's a very nice monitor for AutoCAD and Fusion 360.

Fordele

Good sized screen, small frame, high resolution, easy colour temperature adjustment for low light. Great price.

Ulemper

None so far

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  3. NTSC-område baseret på CIE1976

  4. sRGB-område baseret på CIE1931

  5. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.