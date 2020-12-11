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Udgået
E Line
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.
3.9
ud af 5
32
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Lyn50
11/12/2020
Danmark
God opløsning og klart billed
God opløsning og klart billede, tilstrækkeligt stort til at kunne læse tekst uden briller, hvilket var formålet med at købe denne skærm.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm
Greytop
25/12/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
This monitor has a great display
Specification and price, also looked at reviews posted online.
Fordele
Absolutley first class display
Ulemper
A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Splodgy
14/10/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
Fine monitor for CAD
I chose this monitor when I replaced my desktop PC and associated devices. Apart from general use I was looking for a monitor that was good for CAD/CAM software, which I use a lot. I read a review citing best monitors for CAD and this was on the list. So I bought one and I was not disappointed. It's a very nice monitor for AutoCAD and Fusion 360.
Fordele
Good sized screen, small frame, high resolution, easy colour temperature adjustment for low light. Great price.
Ulemper
None so far
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.