ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Energy Label Europe E
    Fantastiske farver og stilfuldt design
  • Fantastiske farver og stilfuldt design
  • Fantastiske farver og stilfuldt design
  • Energy Label Europe E
    Fantastiske farver og stilfuldt design
  • Fantastiske farver og stilfuldt design
  • Fantastiske farver og stilfuldt design

Udgået

LCD-skærm med farver i ultrabredde

276E9QDSB/00

3.4
| (28) Anmeldelser

1 pris

Fantastiske farver og stilfuldt design
Philips E-line-skærmen har et elegant design med enestående billedydelse. Full HD-skærmen med tynd ramme og Ultra Wide-Color-teknologi gør grafikken helt virkelighedstro. Nyd enestående billeder i et stilfuldt design.
Se alle fordele

Fantastiske farver og stilfuldt design

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Priser

  • Award image AWARD-7185178

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.4

ud af 5

28

Anmeldelser

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

04/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Mr. Jezza

This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

30/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor! Works well!

This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QDSB LCD monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QDSB LCD monitor

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD Arrow-logoet, FreeSync og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre navne er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

  5. NTSC-område baseret på CIE1976

  6. sRGB-område baseret på CIE 1931

  7. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.