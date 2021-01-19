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Udgået
276E9QDSB/00
E Line
27" (68,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
Priser
3.4
ud af 5
28
Anmeldelser
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
04/04/2020
United Kingdom
Mr. Jezza
This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
TGCNathan
30/01/2019
United Kingdom
Great monitor! Works well!
This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QDSB LCD monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226E9QDSB LCD monitor
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD Arrow-logoet, FreeSync og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre navne er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE 1931
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.