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Evnia Gaming MonitorQuad HD-spilskærm

27M1N5500ZA/00

4.5
| (4) Anmeldelser

1 pris

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Denne Philips-spilskærm viser krystalklar grafik og glidende gameplay. FreeSync, hurtig 170 Hz opdateringshastighed med HDR skaber en poleret og naturtro oplevelse. Den slanke skærm med Ultra Wide-Color øger den visuelle fordybelse.
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  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

IPS Nano-farveteknologi udvider farveskalaen og giver levende grafik

IPS Nano-farveteknologi udvider farveskalaen og giver levende grafik

Til vigtige billed-, spil- og produktivitetsbehov giver Nano IPS-skærmen præcis farvenøjagtighed over en bred visningsvinkel uden farveskift. Fyldigere røde farver, blødere grønne farver og dybere blå farver. Ultra Wide-Color med IPS Nano Colour-teknologi bruger KSF-forbedrede nanopartikler til at absorbere overskydende lys fra skærmen, som bruges til at skabe fantastiske farver. Virkelighedstro farver. Vores skærmpaneler giver op til 98 % dækning af DCI-P3-farveskalastandarden for farverenhed som defineret af Society of Motion Pictures and Television Engineers for at give en biograflignende billedkvalitet.

AMD FreeSync™ Premium; problemfri, hakkefri og flydende spil

AMD FreeSync™ Premium; problemfri, hakkefri og flydende spil

Spil bør ikke være et valg mellem en hakkende oplevelse eller ødelagte billeder. AMD FreeSync™ Premium giver seriøse gamere en flydende, problemfri spiloplevelse med maksimal ydeevne. Der er ingen kompromiser, spil sikkert med en høj opdateringshastighed, kompensation for lav billedhastighed og lav ventetid.

Certificeret kompatibilitet med NVIDIA® G-SYNC® giver en problemfri og hurtig spiloplevelse

Certificeret kompatibilitet med NVIDIA® G-SYNC® giver en problemfri og hurtig spiloplevelse

Når du spiller intense spil med høje opdateringshastigheder, kan der forekomme billedfejl uden optimal grafiksynkronisering. Denne Philips-skærm er certificeret som kompatibel med NVIDIA® G-SYNC®, der reducerer billedfejl og synkroniserer skærmens opdateringshastighed med grafikkortets output for at give en mere jævn gaming-oplevelse. Scener vises med det samme, genstande ser skarpere ud, og spiloplevelsen jævn, hvilket giver dig en fantastisk visuel oplevelse og en betydelig konkurrencefordel.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image PBTAWARD12

Anmeldelser

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4.5

ud af 5

4

Anmeldelser

4
2
1

24/12/2022

España

España

Bekræftet køber

Monitor Qhd 170mhzs

tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video

Fordele

Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W

Ulemper

la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD

19/11/2022

Italia

Italia

Bekræftet køber

Superba qualità dei colori

Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!

Fordele

Qualità colori

Ulemper

Porta USB rapida

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

08/09/2022

Italia

Italia

Philips: una garanzia

Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.

Fordele

Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo

Ulemper

Nessuno.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning fungerer kun til DP-input.

  3. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  4. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  5. MPRT justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens MPRT er slået til. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  6. MPRT er en spiloptimeret tilstand. Hvis MPRT aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger spilfunktionen.

  7. Skærmfarver: Kun 10 bit kan nås med QHD ved 120 Hz

  8. DCI-P3-dækning baseret på CIE1976

  9. NTSC-område baseret på CIE1976

  10. sRGB-område baseret på CIE1931

  11. Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  13. Understøttet NVIDIA® G-SYNC®-grænseflade: DisplayPort

  14. Sørg for at opdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste version. Få flere oplysninger på NVIDIA's websted: https://www.nvidia.com/

  15. Sørg for, at dit grafikkort understøtter NVIDIA® G-SYNC®

  16. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.