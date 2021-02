SmartInfo giver opdaterede, interaktive hoteloplysningssider

SmartInfo gør det muligt for dig at videregive hotel- eller turistoplysninger til dine gæster. Dine gæster har adgang til dette interaktive hotelwebsted, selv når TV'et ikke er tilsluttet til intranet eller internet. Du kan ændre oplysningerne regelmæssigt og nemt for at holde gæsterne opdateret med de seneste nyheder på dit hotel.