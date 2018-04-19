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Udgået
328P6VJEB/00
P Line
32 (visning 31,5" / 80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.
Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.
Philips VA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.
3.8
ud af 5
16
Anmeldelser
PeterStage
19/04/2018
Danmark
En rigtig god skærm til streaming..
Jeg bruger skærmen til at streame film o.lign. fra NetFlix, C More og HBO og til almindeligt kontorarbejde mm. som skærmen også er fantastisk til. Forholdet 16:9 passer til de fleste film, og selvom det er moderne med 21:9, så passer 16:9 format mig glimrende. Skærmen står stabilt på foden og billedet er klart og fint. Der er et utal af tilslutningsmuligheder, USB og højtalere mm.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-skærm med farver i ultrabredde
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VJEB 4K LCD-skærm med farver i ultrabredde
ErinyesAg47
31/05/2020
United Kingdom
Well worth the cost
I've been using this monitor since the product launched, and haven't had more than one real problem with it (check pros and cons). The price in my expensive country has halved since the launch too, making this a VERY appealing option for anybody that needs a physically big screen (so you don't need to waste much screen estate to scaling) in 4K. I use the display in both daytime when sun shines in, and in the middle of the night in complete darkness. I do graphics related color intensive work, and gaming that ranges from new titles to 90s classics, and this monitor fits every task at least adequately. The image remains clear, dark tones do not disappear even at 0% brightness AND contrast, which is rare. Panel uniformity on mine is good enough to not show noticeable bright spots even in complete darkness. When it comes to older, lower resolution games, this monitor performs admirably, not blurring the image too much, which was one of my biggest fears when I got it. Sure it has no Free/G-sync, or HDR, but that's what the specs say so what do you expect? If you're big on gaming, buy a gaming monitor, if you're big on productivity and like to game for entertainment, this is one is a fine choice. In the end it says something that personally I am looking into upgrading to a 4K high Hz display with variable sync support (for better new title gaming experience), reading through all the reviews I spot, but until I find one that is REALLY good without any meaningful downsides, I'm staying with this one. Even when I do find one, it's going to go through some rigorous testing against this monitor, especially on the color accuracy side of things before I decide to keep it.
Fordele
Price. Many USB3 ports. Good color accuracy out of the box (amazing when calibrated on site). Low enough input lag and ghosting for any "non-hardcore" gaming. Great contrast due to VA panel technology. 1:1 pixel ratio option. Not too blurry scaling of lower resolution modes. Big enough physical size to use higher resolution modes without (much) scaling. Six image presets that can be customized at will.
Ulemper
Bezel might be considered a bit thick by some, but large viewing area should mitigate this somewhat. The "touch to activate" buttons, and therefore menus behind them, are absolutely horrible to operate at first. Even after a few years of use and no need to try to remember the buttons, I still make mistakes with them.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
tiazz
14/10/2017
United Kingdom
Excellent product. Excellent Value
Perfect display for developers with a multi panel IDE. Great connectivity. Fantastic Price.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color
Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at enheden kan fungere
Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.
Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten
Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på www.mhlconsortiun.org
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse