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Brilliance LCD-skærm med USB-C-dock

Udgået

Support

BrillianceLCD-skærm med USB-C-dock

328P6VUBREB/00

Brilliance LCD-skærm med USB-C-dock

Udgået

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Software og drivere

Driverswindows8 - English (US)

  • version: 328P6vU
  • ZIP fil, 11.5 kB
  • 18 July 2018

Driverswindows7 - English (US)

  • version: 328P6vU
  • ZIP fil, 11.5 kB
  • 18 July 2018

Manualer og dokumentation

TCO-certificeret meddelelse - English (US)

  • PDF fil, 350.9 kB
  • 31 May 2023

Lynhåndbog - English (US)

  • PDF fil, 3.3 MB
  • 30 May 2023

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