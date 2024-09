Vis indhold 24/7 med nul effekt

Viser 65.000 farver, herunder blå, for at opnå tydelige og utvetydige meddelelser og med 16 GB intern hukommelse uden behov for en ekstern medieafspiller. Tilslut til en strømkilde for at uploade nyt statisk indhold til øjeblikkelig afspilning via USB-, LAN- eller Wi-Fi-forbindelser.