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Udgået
32PFT4100/12
Tyndt Full HD LED-TV
Det rigtige TV til i dag og i morgen: Det tynde Philips 4100-serie Full HD LED-TV med Digital Crystal Clear. Oplev levende billeder, klar lyd og alle de funktioner, du har brug for – som f.eks. praktiske ekstra USB- og HDMI porte – så du kan nyde dit TV derhjemme.
80 cm (32")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Traditionelle TV'er har en ramme, der går rundt om TV'et som en billedramme. Vores ultratynde ramme er moderne og tynd, så du kan nyde et større billede.
Et TV med moderne, raffinerede linjer fortjener en stander, som løfter det op over det ordinære. Det er derfor, designerne hos Philips TV skabte denne åbne, unikke stander, som falder smukt ind i dit interiør.
For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. For uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, ser nyheder, eller har vennerne på besøg for at se en video – så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.
2.9
ud af 5
125
Anmeldelser
ValeBry
05/12/2017
Italia
Ottima TV Led HD
Un prodotto ottimale con un'immagine pulita, casse audio interne perfettamente funzionanti e valide. Consegna impeccabile e velocissima. Buon prodotto ed efficiente servizio !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
Bijo
21/09/2016
Italia
Ottimo prodotto
Prodotto di qualità, facilmente fruibile a prezzo competitivo. Unica pecca la difficoltà riscontrata nell'aggiornamento del firmware.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
DV62
09/08/2016
Italia
Bekræftet køber
prodotto ottimale
Televisore con immagini eccellenti quasi tridimensionali,la visione sembra di uno schermo di pollici più grandi del 40.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4100 TV LED sottile Full HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4100 TV LED sottile Full HD
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.