Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Udgået
Tyndt Full HD LED-TV på Android-platform
6500 serien FHD-TV på Android-platform ser ikke bare godt ud. Vi lægger ud med fantastiske billeder takket være Pixel Precise HD Engine og tilføjer derefter Ambilight, moderne design og ægte materialer for at løfte din oplevelse til et højere niveau.
80 cm (32")
Full HD LED-TV
Dual Core, 8 GB, som kan udvides
DVB-T/T2/C
Med Android på dit TV kan du navigere, åbne apps og afspille videoer på en måde, der er rigtig hurtig, rigtig intuitiv og rigtig sjov. Android-robotten frigør kraften i vores Dual Core-processor, så tingene klares hurtigt og let.
Med Android på dit Smart TV får du glæde af en hurtig processor og brugervenlig grænseflade. Det er dit springbræt til ubegrænset indhold: Fra Google Play™ til Netflix og til en internetbrowser… og meget, meget mere. Den har en brugervenlig menu med direkte links til dine favoritter.
Micro Dimming Pro optimerer kontrasten på TV'et baseret på lysforholdene i dine omgivelser. En lyssensor og speciel software analyserer billedet i 6400 forskellige zoner, så du kan nyde en fantastisk kontrast og billedkvalitet og gøre den til en virkelig naturtro, visuel oplevelse – dag og nat.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
HansDan
03/01/2016
Sverige
I stort sett en perfekt 32 tummare
Snygg 32" TV som har det mesta inklusive utomordentlig bild. Mycket prisvärd. I stort sett perfekt. Tom inbyggt tangentbord i fjärrkontrollen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
kitty
23/09/2015
Sverige
Snygg tv med utmärkt bild och ljud
TVn är mycket snygg och bild och ljud är utmärkta.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
Kompatibiliteten afhænger af Wi-Fi Miracast-certificering og Android 4.2 eller nyere. For at få flere oplysninger henvises til dokumentationen til enheden.