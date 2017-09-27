Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
32PHS4131/12
Ultraslankt LED-TV
Philips 4100-seriens stilfulde design med Digital Crystal Clear vil gøre sig godt i dit hjem. Nyd den fantastiske billedkvalitet og den krystalklare lyd, som giver en legende let og fantastisk underholdende oplevelse.
80 cm (32")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Mørk, mystisk og utroligt stærk. Philips sorte knivstandere tager dit TV til et nyt niveau. Holdbar konstruktion i et ultratyndt design udstråler elegance og stil fra dit nye TV. Og med den kraftfulde udstråling er det et under, hvordan noget så småt kan gøre så meget.
Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.
Den nye integrerede HEVC-standard giver dig mulighed for at nyde udsendelser i høj billedkvalitet.
3.4
ud af 5
15
Anmeldelser
MN1660
27/09/2017
Danmark
Godt produkt.
Flot og enkelt design. Fantastisk billede kvalitet. Mange tilslutnings muligheder så det fungere med det andet, lidt ældre udstyr man har.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV
Matthias777
07/01/2018
Deutschland
Arbeitet sehr stabil
Im Gegensatz zu den philips TV mit Android arbeitet dieses Gerät mit DVB-T2 sehr stabil und zu meiner Zufriedenheit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Amano
08/06/2017
Deutschland
gut für den kleinen Preis
bei der ersten Inbetriebnahme fiel auf dass ein USB-Laufwerk angeschlossen weren kann. Getestet: die dritte Festplatte wurde erkannt, zwei andere nicht. Es ist nicht ersichtlich warum das so ist. weder in der Bedienungsanleitung noch in den technischen Angaben finden sich weiterführende Details. Man darf also spekulieren welche Festplatte in Verbindung mit diesem Gerät funktioniert. Die Festplatte muss auch am Fernseher formatiert werden, das ist normalerweise ein Hinweis, dass der Fernseher ein nicht Windows-kompatibles Betriebsystem verwendet. Als PC-Monitor ist der Schirm nur beschränkt tauglich, das Bild wirkt stark pixelig. Da gibt es eindeutig bessere Monitoren für weniger Geld. Trotzdem: als TV am Kabel macht er ein brauchbares Bild.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.