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Udgået

4500 seriesUltraslankt LED-TV

32PHS4503/12

3.7

| (35) Anmeldelser

Ultraslankt LED-TV

Philips 4500 overgår dine forventninger med high definition-billedkvalitet til en overkommelig pris. Med sit enkle og elegante design passer den ind i alle rum i dit hjem.

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TV brand claim gold

99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med Pixel Plus HD

Ultraslankt LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

USB til multimedieafspilning

USB til multimedieafspilning

Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

Slank, raffineret stander udstråler lethed

Vores nye stander med tynde ben blev udviklet til at omarrangere pladsen under dit TV, hvor en traditionel stander plejer at sidde, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Et TV med benene solidt plantet på jorden og stift blik mod fremtiden.

LED-TV til billeder med utrolig kontrast

Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

35

Anmeldelser

14/02/2022

Nederland

Nederland

was erg mooi

was mooi maar moet nieuwe kopen i.v.m. brand heb nu een grotere

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV

Dato for brug 2020-02-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV

Dato for brug 2020-02-14

01/10/2020

Italia

Italia

Bekræftet køber

Ottima qualità

Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.

Fordele

Qualità video

Ulemper

Controllo vocale

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Dato for brug 2020-04-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Dato for brug 2020-04-01

16/09/2020

Italia

Italia

tutto funziona egregiamente

tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più

Fordele

tutto benre

Ulemper

nulla

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Dato for brug 2019-09-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Dato for brug 2019-09-16

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  5. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.