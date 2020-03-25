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Udgået
32PHS4504/12
LED-TV
Lille er stadig ideelt med et LED TV, som yder sit bedste, hvor der er begrænset plads. Pixel Plus HD giver et skarpt billede og klar lyd. Uanset, om det drejer sig om "binge-watching" af et show, mens du laver mad, eller ser film mens du træner på løbebåndet.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Mortemon
25/03/2020
Nederland
TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer
Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.
Fordele
Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Dato for brug 2019-02-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Dato for brug 2019-02-25
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.