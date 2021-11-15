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Udgået

LEDLED-TV

32PHS5525/12

3.3

| (9) Anmeldelser

Bærbar. Prisbillig.

Leder du efter et TV, der er godt, men ikke så smart? Dette kompakte, prisbillige LED-TV har alt, hvad du har brug for, og intet, du ikke behøver. Pixel Plus HD leverer et skarpt billede, lyden er klar, og det er nemt at flytte fra rum til rum.

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99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

LED-TV

Bærbar. Prisbillig.

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Minimalistisk ramme i sølvglans. Slanke fødder.

To HDMI-porte. Nem tilslutning til DVD

Skarp dialog. Levende effekter.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

9

Anmeldelser

15/11/2021

Nederland

Nederland

Prima tv.

Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.

Fordele

helderheid en geluid.

Ulemper

geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for LED 32PHS5525 LED-TV

Dato for brug 2021-10-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for LED 32PHS5525 LED-TV

Dato for brug 2021-10-15

26/05/2021

Nederland

Nederland

Perfect voor de slaapkamer.

Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.

Fordele

Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for LED 32PHS5525 LED-TV

Dato for brug 2021-04-26

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for LED 32PHS5525 LED-TV

Dato for brug 2021-04-26

12/03/2021

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Simpel en mooi

Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for LED 32PHS5525 LED-TV

Dato for brug 2020-11-12

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for LED 32PHS5525 LED-TV

Dato for brug 2020-11-12

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.