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Udgået
32PHT4100/12
Tyndt LED-TV
Det rigtige TV til i dag og i morgen: Philips 4100-seriens tynde LED-TV med Digital Crystal Clear. Oplev levende billeder, klar lyd og alle de funktioner, du har brug for – som f.eks. praktiske ekstra USB- og HDMI porte – så du kan nyde dit TV derhjemme.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate kombinerer Philips-displayteknologi og avancerede videobehandlingsteknikker i bestræbelserne på at forbedre kvaliteten af hvert billede. Så uanset om du er til spil, tempofyldte sportsbegivenheder eller actionfilm, vil du opleve den ultimative skarphed og naturlige levende billeder.
Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.
Traditionelle TV'er har en ramme, der går rundt om TV'et som en billedramme. Vores ultratynde ramme er moderne og tynd, så du kan nyde et større billede.
2.8
ud af 5
66
Anmeldelser
rmanca
27/09/2017
Italia
Ottime caratteristiche dei colori video.
Sono cliente Philips dei televisori ed aprezzo molto la definizione cromarica e la perfezione dei pixel e la gradazione e/o tonalità dei colori degli schermi TV Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
DanMan
27/03/2017
Italia
La vera e propria Televisione con la T maiuscola
Questo televisore da 32 pollici, è dotato di una resa audio/video che altri televisori non hanno. Ho confrontato i televisori Philips con quelli di altre marche e sinceramente posso constatare che nessun televisore è all'altezza di qualità rispetto ai Philips. Innanzitutto ho notato che la fluidità e naturalezza delle immagini di cui è dotato questo televisore è unica, e nessun'altro produttore dispone di questa caratteristica; e soprattutto non esterna sgranature delle stesse. Personalmente imposto su "Foto" in cui riesco a sfruttare il massimo delle sue qualità ed energie. Per quanto riguarda l'audio di natura sonora neutra, vi assicuro che una volta impostato è come se aveste una soundbar al posto degli usuali altoparlanti; dipende dalle necessità di ognuno, se si deve ascoltare musica imposto su "Personale", se invece devo guardare un video imposto su "Film". E' un televisore "intelligente", ha un interfaccia macchinosa, ma allo stesso tempo intuitiva, una volta impostato vi garantisco che sa dare il massimo delle sue prestazioni. ad esempio quando collego un cavo HDMI e guardo un video streaming posso dargli il comando di "Play" oppure "Pausa" o scorrimento del video stesso, senza nemmeno toccare il PC, di cui questo lo rende anche comodo. Il telecomando è leggero ed ergonomico ed è anche veloce nei comandi. Il software poi è di ultimissimo aggiornamento. Infine posso fieramente dire che è stato un valido acquisto, sono più che soddisfatto, lo riacquisterei un'altra volta.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
argo
21/06/2016
Italia
belle immagini nitide buono l'audio
ottimo qualità prezzo molto preciso senza distorsioni
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.