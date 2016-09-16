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Udgået
Ultraslankt LED-TV
Philips 4100-seriens stilfulde design med Digital Crystal Clear vil gøre sig godt i dit hjem. Nyd billedkvaliteten i HD med Perfect Motion Rate og krystalklar lyd, som giver en legende let og fantastisk underholdende oplevelse.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.
Billedydelsesindeks kombinerer Philips display-teknologi og avancerede billedbehandlingsmotorer for at forbedre forskellige elementer: Skarphed, bevægelse, kontrast og farve. Uanset kilden kan du altid nyde knivskarpe billeder med utrolige detaljer og dybde, det dybeste sortniveau, det klareste hvide, og de mest levende og strålende farver samt naturlige, livagtige hudtoner hver gang.
Slank. Banebrydende. Raffineret. Præcis. Den ultratynde Philips-silhuet. At noget så tyndt kan skabe så megen interesse, bør ikke være overraskende, når man ser, hvor megen elegance det giver din indretning.
4.3
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
JanP
16/09/2016
Danmark
Bekræftet køber
Overskuelig at bruge
Glimrende tv til prisen. Overskuelig at bruge. Køber sikkert et magen til til datteren
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4101 Ultraslankt LED-TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4101 Ultraslankt LED-TV
Bagarn
22/05/2017
Sverige
Bekræftet køber
Bra extra tv, till lågt pris.
Bra bild och ljud! Bra funktioner och mycket anslutningar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
StoraBoken
02/07/2016
Sverige
Bekræftet køber
Bra TV, enkelt att komma igång.
Behövde en TV att ta ut på altanen för att under ljumma sommarkvällar kunna avnjuta både fotbolls-EM och OS. En liten peng för en mycket bra TV, enkelt att komma igång med den. Supernöjd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.