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Udgået
32PHT4200/12
Tyndt LED-TV
Det rigtige TV til i dag og i morgen: Philips 4200-seriens tynde LED-TV med Digital Crystal Clear. Oplev levende billeder, klar lyd og alle de funktioner, du har brug for – som f.eks. praktiske ekstra USB- og HDMI porte – så du kan nyde dit TV derhjemme.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate kombinerer Philips-displayteknologi og avancerede videobehandlingsteknikker i bestræbelserne på at forbedre kvaliteten af hvert billede. Så uanset om du er til spil, tempofyldte sportsbegivenheder eller actionfilm, vil du opleve den ultimative skarphed og naturlige levende billeder.
For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. For uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, ser nyheder, eller har vennerne på besøg for at se en video – så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.
Et TV med moderne, raffinerede linjer fortjener en stander, som løfter det op over det ordinære. Det er derfor, designerne hos Philips TV skabte denne åbne, unikke stander, som falder smukt ind i dit interiør.
Anmeldelser
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.