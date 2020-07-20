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Udgået

BrillianceBuet og ultrabredt display med USB-C-dock

349P7FUBEB/00

3.8

| (4) Anmeldelser

Gør tilslutningerne mere enkle

Se mere og gør mere med den buede og ultrabrede 34" Philips Brilliance-skærm. Den krystalklare, brede Quad HD-buede skærm sætter dig i centrum. Alt-i-ét USB-C og en højdeindstillelig fod giver den optimale opsætning

Se alle fordele

med revolutionerende USB-C

Gør tilslutningerne mere enkle

  • P Line

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.

Alle dine tilslutninger via ét USB-C-kabel

Det nye USB 3.1 Type-C-kabel har et slankt og vendbart stik og giver nem tilslutning med ét enkelt kabel. Med USB 3.1 får du den hurtigste datahastighed, 20 gange så hurtigt som USB 2.0, så du hurtigere end nogensinde før kan overføre data fra et harddiskdrev til din pc. Gør det nemt at tilslutte alt dit tilbehør til din skærm som en dock med ét kabel til din notebook, herunder video i høj opløsning fra din pc til skærmen. Desuden giver USB-C-kablet og den tilhørende strømforsyning også mulighed for at levere strøm til og oplade din notebook fra skærmen, så du ikke behøver yderligere strømkabler.

CrystalClear-billeder med UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel

Disse nyeste Philips-skærme leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-billeder med 3440 x 1440 pixel. Takket være højtydende skærme med højt pixeltal og 178/178 brede betragtningsvinkler bringer disse nye skærme dine billeder og grafik til live. UltraWide 21:9-formatet sikrer større produktivitet med mere plads til sidestillede sammenligninger og mere overskuelige kolonner i regneark. Uanset om du er en krævende professionel bruger med behov for ekstremt detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger eller en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpe regneark, får du altid krystalklare billeder med skærme fra Philips.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

4

Anmeldelser

4
1

20/07/2020

Nederland

Nederland

DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP

JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP

Ulemper

GROOT

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Dato for brug 2020-06-20

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Dato for brug 2020-06-20

10/10/2019

Suisse

Suisse

Stark

Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

24/04/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fin monitor til hjemme arbejde

Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.

Fordele

Funktionelt display

Ulemper

Dock med begrænset funktionalitet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Dato for brug 2019-03-24

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Dato for brug 2019-03-24

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius for displaykrumningens bue i mm

  2. Den maksimale opløsning fungerer med enten HDMI-, DP- eller USB-C-indgang.

  3. Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand

  4. Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.

  5. For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.

  6. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  7. NTSC-område baseret på CIE1976

  8. sRGB-område baseret på CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  10. Kan ikke understøtte USB-C vs. HDMI til PIP/PBP samtidigt

  11. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.