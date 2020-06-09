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Udgået
349X7FJEW/00
Avanceret design, panoramavisninger
Denne Philips UltraWide 29" skærm vil imponere dig med krystalklare 3440 x 1440 billeder og strålende farver. Den fascinerende UltraWide-skærm med højdejustering giver dig en panoramavisning af verden.
X Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.
Nyd skarpe, farverige billeder og lyd med enkel tilslutning med ét kabel. En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface). Et HDMI-kabel muliggør jævne digitale video- og lydsignaler i høj kvalitet (op til 4K/UHD-opløsning ved 60 Hz), der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
4.1
ud af 5
8
Anmeldelser
Leifen
09/06/2020
Norge
Overdrevent god
Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.
Fordele
ALT
Ulemper
USB strøm kunne vært via vanlige AC adapteren.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Dato for brug 2019-05-09
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Dato for brug 2019-05-09
Canstar
20/05/2018
United Kingdom
Awesome monitor - has really increased productivity
Moving from a traditional 24" screen to a high end Philips wide screen monitor like this has made me so much more productive. At first, you're really not sure about the huge screen sitting in front of you. It seems too big. But that only lasts a couple of days. Once you start to have multiple windows open at the same time, you truly become a mega-tasker. Now I can be editing images, while checking my email, with a chat box open in the corner and still have space to be running Netflix in a window. Sad to say, but this monitor has actually made me a happier person!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
TechTurn
29/11/2017
Deutschland
Toller Monitor mit super Bild
Verarbeitung: Die Verarbeitung des Monitors, sowie die des Standfußes ist gut. Die Materialien sind hochwertig . und es fallen keine Spalte auf. Auch der Aufbau ist kinderleicht. Der Monitor wird ganz einfach an den Standfuß geklippt. Schon rastet er ein und die beiden Teile sind sicher miteinander verbunden. Die Inbetriebnahme: Die Inbetriebnahme ist gar kein Problem. Einfach den Monitor anstecken und an den Strom anstecken und schon kann man seine Dienste genießen Das Display: Das Display gefällt mir sehr gut. Schon beim Auspacken merkt man, wie riesig 34“ Zoll sind. Dazu kommt noch, dass der Monitor curved ist, was das Display noch größer wirken lässt. Direkt beim Einschalten fällt einem schon auf, wie gut das Display ist. Farben werden gut wiedergegeben und das 4K ist äußerst scharf. Zudem gefällt mir sehr gut das 21:9 Format des Monitors. Nun könnte man sich fragen, warum man einen Monitor mit einem Seitenverhältnis von 21:9 benötigt, da ja die meisten Videos und Anwendungen auf ein Seitenverhältnis von 16:9 ausgelegt sind. Gerade für Filmer oder Musiker, die Ihre Musik am PC produzieren ist dieses Seitenverhältnis genial. Beim Videoschnitt sieht man die gesamte Timeline, ohne ständig hin und her wechseln zu müssen. Das ist schon eine starke Erleichterung und bringt auch eine Zeitersparnis mit sich. Auch für Gamer ist dieses Seitenverhältnis echt interessant, da man beim Spielen so noch mehr in die Virtuelle Realität eintauchen kann. Dieser Effekt wird natürlich auch durch das gebogene Display noch begünstigt. Der Monitor hat aber auch noch mehr drauf. So ist eine Bild in Bild Funktion vorhanden, womit man den Monitor als 2 Monitore benutzen kann. Dafür muss man einfach zwei Videokabel anschließen und kann dann über das einfach zu bedienende Menü die Funktion aktivieren. Was mir allerdings negativ aufgefallen ist, ist die Blickwinkelstabilität. Schon, wenn man vor dem Monitor sitzt, sieht man in den Ecken und oben einige Farbverfälschungen, das ist definitiv ein Punkt welcher verbessert werden sollte. Ebenfalls negativ fiel mir auf, dass bei einem schwarzen Bild einige Stellen heller sind, als andere. Lautsprecher: Normalerweise sind die Lautsprecher bei fast allen Monitoren unbr auchbar, das ist bei diesem allerdings etwas anders. Natürlich sind sie nicht das gelbe vom Ei, aber dennoch brauchbar. Man hört sogar Bässe. Dennoch würde ich persönlich Externe Boxen bevorzugen. Anschlüsse: Auch was die Anschlüsse angeht lässt sich der Monitor nicht lumpen. Er bietet eine Vielzahl verschiedener Anschlüsse für das Videosignal, aber auch einen USB 3.0 Hub und einen Kopfhörer-Anschluss. Die Video Anschlüsse sind HDMI 2.0, HDMI 1.4 und Displayport. Damit hat man die Möglichkeit ein Signal über verschiedene Anschlüsse zu erreichen. Menüführung: Die Menüführung ist sehr einfach und übersichtlich. Alles wird über eine Art Joystick auf der Rückseite des Monitors bedient. Allerdings finde ich ihn etwas deplatziert, da man dieses Bedienelement, wenn der Monitor einmal steht ziemlich schlecht erreichen kann. Fazit: Der Monitor ist zwar alles andere als günstig, aber dennoch bietet er eine Vielzahl von Funktionen und ein Super Display, welches über das Menü auch anpassbar ist. Schön finde ich auch den integrierten USB Hub, somit benötigt man kein externes Gerät mehr, sonder kann einfach alles direkt am Monitor anstecken.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide-LCD-Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide-LCD-Monitor
Radius for displaykrumningens bue i mm
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard
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