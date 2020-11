Betydeligt hvidere lys, der giver øget komfort og sikkerhed

Det klare, hvide lys er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating™-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolyskilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.