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Udgået
12258XV+S2
Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
Philips X-tremeVision er nogle af de klareste autolyskilder, du kan købe. Med op til 130 % højere lysstyrke og en længere lyskeglelængde er de overlegne i forhold til de fleste andre autolyskilder. Så du kan se længere, reagere hurtigere og køre mere sikkert.
Lyskildetype: H1
Pakke med 2 stk.
12 V, 55 W
Mere lys
Det klare, hvide lys (3.500 K) er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating™-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolyskilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.
En reservedels eventuelle fejl udgør en risiko for dig og dit køretøj. Dette gælder især for lyskilder. Enhver ødelagt forlygte reducerer sigtbarheden og sikkerheden for dig og den modkørende trafik. Philips X-tremeVision er optimeret til en lang og pålidelig levetid, så du altid kan se og blive set i længere tid end med andre højtydende lyskilder.
Med en kombination af bedre udsyn og højere farvetemperatur er Philips X-tremeVision en af de bedst ydende lyskilder inden for halogenlyskildesegmentet.
3.8
ud af 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordele
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26