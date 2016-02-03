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  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
  • Nye ekstremer inden for ydeevne er nået

Udgået

X-tremeVisionlyskilde til forlygter

12972XV+B1

1.9
| (10) Anmeldelser
Nye ekstremer inden for ydeevne er nået
Philips X-tremeVision er nogle af de klareste autolyskilder, du kan købe. Med op til 130 % højere lysstyrke og en længere lyskeglelængde er de overlegne i forhold til de fleste andre autolyskilder. Så du kan se længere, reagere hurtigere og køre mere sikkert.
Se alle fordele

Op til 130 % kraftigere lys

Nye ekstremer inden for ydeevne er nået

  • Lyskildetype: H7

  • Pakke med 1 stk.

  • 12 V, 55 W

  • Mere lys

Betydeligt hvidere lys, der giver øget komfort og sikkerhed

Det klare, hvide lys (3.500 K) er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating™-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolyskilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.

Sikkerhed i hele levetiden, så du kan se og blive set

Sikkerhed i hele levetiden, så du kan se og blive set

En reservedels eventuelle fejl udgør en risiko for dig og dit køretøj. Dette gælder især for lyskilder. Enhver ødelagt forlygte reducerer sigtbarheden og sikkerheden for dig og den modkørende trafik. Philips X-tremeVision er optimeret til en lang og pålidelig levetid, så du altid kan se og blive set i længere tid end med andre højtydende lyskilder.

Enestående lysstrålekvalitet og ydeevne

Med en kombination af bedre udsyn og højere farvetemperatur er Philips X-tremeVision en af de bedst ydende lyskilder inden for halogenlyskildesegmentet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.9

ud af 5

10

Anmeldelser

3

03/02/2016

Suomi

Suomi

Hyvä, mutta hintava

Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

18/11/2016

Deutschland

Deutschland

Gute Lichtausbeute

Ich habe diese Birne in meinem Golf VI sSchon Gehabt. Jetzt fahre ich einene Ford Fieste und habe immernoch die Gleiche birne drinnen seit ca 5 jahren. Ich habe nicht eingesehen das ich die birnen im Golf drinne lassen soll :D.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

22/03/2015

Deutschland

Deutschland

Preis/Leistung nicht io

Der Preis für diese Hochleistungslampe ist zu hoch, da die Haltbarkeit nicht einmal ein halbes Jahr beträgt. Da bei vielen neuen Fahrzeugen ein Lampentausch nur mir viel Aufwand (oder Werkstatt) möglich ist steht das in keinem Verhältnis. Da ich bereits 2 mal den Versuch mit diesen Lampen unternommen hatte und auch beim Einbau mit entsprechenden Handschuhen gearbeitet habe, kann ich nur empfehlen Standardlampen in Erstausrüsterqualität zu kaufen.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.