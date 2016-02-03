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Udgået
12972XV+B1
Lyskildetype: H7
Pakke med 1 stk.
12 V, 55 W
Mere lys
Det klare, hvide lys (3.500 K) er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating™-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolyskilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.
En reservedels eventuelle fejl udgør en risiko for dig og dit køretøj. Dette gælder især for lyskilder. Enhver ødelagt forlygte reducerer sigtbarheden og sikkerheden for dig og den modkørende trafik. Philips X-tremeVision er optimeret til en lang og pålidelig levetid, så du altid kan se og blive set i længere tid end med andre højtydende lyskilder.
Med en kombination af bedre udsyn og højere farvetemperatur er Philips X-tremeVision en af de bedst ydende lyskilder inden for halogenlyskildesegmentet.
1.9
ud af 5
10
Anmeldelser
Jami
03/02/2016
Suomi
Hyvä, mutta hintava
Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Sh4rk
18/11/2016
Deutschland
Gute Lichtausbeute
Ich habe diese Birne in meinem Golf VI sSchon Gehabt. Jetzt fahre ich einene Ford Fieste und habe immernoch die Gleiche birne drinnen seit ca 5 jahren. Ich habe nicht eingesehen das ich die birnen im Golf drinne lassen soll :D.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe
steinhude
22/03/2015
Deutschland
Preis/Leistung nicht io
Der Preis für diese Hochleistungslampe ist zu hoch, da die Haltbarkeit nicht einmal ein halbes Jahr beträgt. Da bei vielen neuen Fahrzeugen ein Lampentausch nur mir viel Aufwand (oder Werkstatt) möglich ist steht das in keinem Verhältnis. Da ich bereits 2 mal den Versuch mit diesen Lampen unternommen hatte und auch beim Einbau mit entsprechenden Handschuhen gearbeitet habe, kann ich nur empfehlen Standardlampen in Erstausrüsterqualität zu kaufen.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe