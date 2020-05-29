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Udgået
40PFT4200/12
Tyndt Full HD LED-TV
Det rigtige TV til i dag og i morgen: Det tynde Philips 4200-serie Full HD LED-TV med Digital Crystal Clear. Oplev levende billeder, klar lyd og alle de funktioner, du har brug for – som f.eks. praktiske ekstra USB- og HDMI porte – så du kan nyde dit TV derhjemme.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Traditionelle TV'er har en ramme, der går rundt om TV'et som en billedramme. Vores ultratynde ramme er moderne og tynd, så du kan nyde et større billede.
Et TV med moderne, raffinerede linjer fortjener en stander, som løfter det op over det ordinære. Det er derfor, designerne hos Philips TV skabte denne åbne, unikke stander, som falder smukt ind i dit interiør.
For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. For uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, ser nyheder, eller har vennerne på besøg for at se en video – så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.
2.5
ud af 5
2
Anmeldelser
29/05/2020
Danmark
Fin fladskærm
Har haft Fladskærmen siden august 2016, har overlevet sod, efter brand i en nabo lejlighed. Har virket upåklageligt, er dog begyndt at vise i skærmen, efter man har været på Teksttv, at man kan se det svagt i baggrunden. Men ellers virker den ok
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Dato for brug 2018-05-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Dato for brug 2018-05-29
Nalijo
07/07/2018
Danmark
Aldrig mere Philips
Gik i stykker efter 27 mdr - altså 3 mdr efter garanti udløb
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.