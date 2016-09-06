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Udgået
40PFT6510/12
Tyndt Full HD LED-TV på Android-platform
6500 series FHD-TV på Android-platform ser ikke bare godt ud. Vi lægger ud med fantastiske billeder takket være Perfect Pixel HD Engine og tilføjer derefter Ambilight, moderne design og ægte materialer for at løfte din oplevelse på et højere niveau.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
Dual Core, 8 GB, som kan udvides
DVB-T/T2/C
Med Android på dit TV kan du navigere, åbne apps og afspille videoer på en måde, der er rigtig hurtig, rigtig intuitiv og rigtig sjov. Android-robotten frigør kraften i vores Dual Core-processor, så tingene klares hurtigt og let.
Med Android på dit Smart TV får du glæde af en hurtig processor og brugervenlig grænseflade. Det er dit springbræt til ubegrænset indhold: Fra Google Play™ til Netflix og til en internetbrowser… og meget, meget mere. Den har en brugervenlig menu med direkte links til dine favoritter.
Du nyder at se film, men du kræver det bedst mulige billede. Perfect Natural Motion er vores prisvindende bevægelsesforbedringsteknologi, der fjerner bevægelsessløring og giver dig de ultimativt flotteste, levende billeder. Film optages ved en billedhastighed på 24 billeder pr. sekund. PNM firdobler antallet af billeder til 100 bevægelsesændringer pr. sekund. Dette fjerner bevægelsessløring, så du kan nyde flydende bevægelser i knivskarp kvalitet.
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2.7
ud af 5
15
Anmeldelser
FindPuggaard
06/09/2016
Danmark
Let betjent.
Hvis man er vant til Androids koncept, er dette fjernsyns betjening "a piece of cake"!! Absolut et godt køb!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
mdybro
27/08/2015
Danmark
Et godt alsidigt Smart TV til en fornuftig pris
Lige et TV for mig og til en pris, som er overkommelig. Det eneste jeg godt kunne tænke mig er en audio udgang (Line out), der følger volumekontrollen på TVet. Jeg kan godt se, at man kan bruge headphoneudgangen som alternativt men så skal der for mange klik til på fjernbetjeningen, hvis man pludselig har brug for at dæmpe eller hæve volumen. Men det afholder mig ikke fra at købe dette TV,der er på markedet, og som passer mig bedst i mine forventninger og ønsker.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD
Hush
25/03/2017
Danmark
Super billedkvalitet
Jeg købte dette TV; og forventede ikke så meget af det, men efter opdatering blev jeg hurtigt overrasket.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6500 series 40PFT6510 Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6500 series 40PFT6510 Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbyderne.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.