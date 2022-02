Philips Active Health Monitoring

Opnå perfektion gennem præcision. Active Health Monitoring gør vedligeholdelse hurtig, enkel og forudsigelig ved at vise det nøjagtige fejlelement og dets placering. Anvendelsen af denne software, der fungerer i realtid både online og offline, og udskiftning af den relevante del bliver en effektiv proces og er et must for skærmejere med mange geografiske placeringer.