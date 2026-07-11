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  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
  • Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys

Xenon X-tremeVision gen2Xenon-forlygtepære til biler

42402XV2S1

3.8
| (256) Anmeldelser
Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
Med en kraftig stråle, der tager lysudledning til grænsen, er X-tremeVision gen2 er den seneste udvikling inden for xenon-teknologi. Denne enestående lyseffekt flytter dine grænser under kørsel, så du får en mere sikker og behagelig køretur.
Se alle fordele

Se enhver ujævnhed, kurve og forhindring på vejen

Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys

  • Pæretype: D4S

  • 42 V, 35 W

  • Antal pærer: 1

Xenon X-tremeVision gen2: Giver en enestående, visuel lyseffekt

Xenon X-tremeVision gen2: Giver en enestående, visuel lyseffekt

Xenon X-tremeVision gen2-pærer er udviklet med Philips Xenon-teknologi, der giver optimal lyseffekt. Med en længere lyskegle og op til 150 % bedre sigtbarhed¹ hjælper X-tremeVision gen2-pærerne dig med at opdage forhindringer tidligere, så du kan reagere i tide. Med en endnu bedre perifer sigtbarhed vil du være mere opmærksom på eventuelle farer fra siden af vejen, f.eks. fodgængere eller vejkryds forude. Ved at oplyse alle bump, sving og farer på vejen forude tydeligt tilfredsstiller disse pærer selv de mest krævende bilister og de mest krævende kørselsforhold.

Bedre sigtbarhed giver sikrere og mere komfortabel kørsel

Bedre sigtbarhed giver sikrere og mere komfortabel kørsel

Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen. Ved blot at forbedre lyskvaliteten kan du medvirke til at forebygge ulykker. Xenon X-tremeVision gen2 forbedrer sigtbarheden, så du er i stand til at registrere forhindringer og færdselsskilte tidligere og dermed forbedre din reaktionstid. Lyskildens spektrale sammensætning er tilpasset øjets naturlige farvefølsomhed. Med en farvetemperatur på 4800 K udsender denne forlygte et lys, der er skånsom mod øjnene og gør nattens køreoplevelse sikrere og mere behagelig.

Retter lyset mod det rigtige punkt foran bilen

Retter lyset mod det rigtige punkt foran bilen

Det er ikke nok blot at have kraftige lyskilder. Optisk præcision har også en betydning. Xenon X-tremeVision gen2 lyskilderne har den mest præcise kurvebøjningsteknologi justeret ved 150-350 µm. Det betyder, at de oplyser vejen netop de steder, hvor du har brug for det, uden at blænde modkørende bilister.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.