Pixel Plus 2 HD giver flere detaljer samt bedre dybde og klarhed

Pixel Plus 2 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, forøget dybde, levende farver samt rolig og naturlig bevægelse fra standard-TV, high-definition-signaler og multimediekilder. Hver pixel i det indgående billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl i komprimeret multimedieindhold registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt. Den digitale støjreduktion sikrer, at billedet er helt roligt og samtidig knivskarpt.