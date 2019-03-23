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Udgået
436M6VBPAB/01
Momentum
43 (42,51"/108 cm diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.
Med Philips MultiView-skærmen med ekstra høj opløsning kan du nu opleve en verden af tilslutningsmuligheder. MultiView muliggør aktiv dobbelt tilslutning og visning, så du kan arbejde med flere enheder på samme tid, f.eks. en pc og en bærbar pc, hvilket gør komplekse multi-tasking-opgaver til en leg.
VESA-certificeret DisplayHDR 1000 leverer en markant anderledes visuel oplevelse sammenlignet med andre "HDR-kompatible" skærme. Ekstremt dyb sort og lyse hvide nuancer står i kontrast til strålende farver for at få detaljer frem, som du aldrig har oplevet før. Spillere kan nemt få øje på fjender, der skjuler sig i mørke hjørner og i skyggerne, og filmseere kan nyde mere gribende og virkelighedstro programmer. Dette Philips Momentum leveres med flere HDR-indstillinger, der hver især er optimeret til dine brugsscenarier: HDR Game, HDR Movie og HDR Photo.
Priser
3.7
ud af 5
30
Anmeldelser
Fornøydkunde
23/03/2019
Norge
Meget bra skjerm for konsoll spilling.
Når jeg først kjøpte denne skjermen, syntes jeg at den var litt grå og slet litt med å finne rett instillinger for å få best mulig fargegjengivelse. Jeg har lest veldig mange tester av denne skjermen og sett en del reviews på youtube. Jeg synes rett og slett at philips ikke har fått nok skryt for denne skjermen. Mange anmeldere gir denne skjermen dårlige reviews for at de tester den for pc og ikke for konsoll. Har du for eksempel skjermen nærmere en 80cm i fra deg blir pixlene veldig godt synlig og tekst vises dårlig. Jeg har selv denne skjermen stående på tv benk på stua og har en avstand på litt over en meter. Og da merkes det ikke. Jeg spiller for det meste Call of duty. For og få best mulig utnyttelse av srgb spekteret har jeg satt mine instillinger som følger. PS4 Pro instillinger: Resolution : 2160p - YUV420 RGB Range : Full HDR : Auto Deep Colour Output : Auto HDMI Device link : Enabled HDCP : Enabled Boost Mode : Enabled Monitor instillinger: Ambiglow : Brightest LowBlue mode: off HDR : VESA HDR 1000 Brightness : 47 Contrast : 61 Sharpness : 70 Smart Response : fast Smart Contrast : Off Smartframe : Off Gamma : 2.4 Pixel orbiting : On Overscan: Off DPS : Off Colour temperature : 7500k User defined : Red 89 Green 93 Blue 100. Low input lag : on Om jeg setter contrast høyere enn 61 merker jeg at bildet blir tregere. Om sharpness er høyere enn 70 får jeg mer pixel linjer rundt objekter i spillet. Brightness justerer kun bakbelysning. Alt i alt er dette en fantasting monitor for konsoll spilling. Har kun prøvd denne med PS4 pro, men jeg tror den ser veldig bra ut med xbox one x også.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Momentum 436M6VBPAB 4K HDR-skjerm med Ambiglow
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Momentum 436M6VBPAB 4K HDR-skjerm med Ambiglow
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Fordele
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Ulemper
Too large for PC use on a desk
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Fordele
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Ulemper
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
Lav indgangsforsinkelse med bedste tid < 4 ms, er det i nogle særlige tilfælde, og det måles.
Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand
Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard
BT. 709 / DCI-P3-dækning baseret på CIE1976
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
10 bit er simuleret med 8 bit med FRC