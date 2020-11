Ambiglow gør underholdningen mere intens med en lyskrans

Ambiglow føjer en ny dimension til din TV-oplevelse. Den nyskabende Ambiglow-teknologi gør skærmen større ved at skabe en imponerende lyskrans. Den hurtige processor analyserer det indgående billedindhold og tilpasser hele tiden farverne og lysstyrken i det udsendte lys, så det passer til billedet. Brugervenlige indstillinger giver dig mulighed for at justere funktionen efter din smag. Philips Ambiglow er særligt velegnet til at se film, sport eller spille spil og giver dig en unik og medrivende TV-oplevelse.