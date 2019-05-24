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Udgået
43PFT4132/12
Ultratyndt Full HD LED-TV
Meget for pengene i et stilfuldt design. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear har billedkvalitet i Full HD, høj kontrast og klar lydgengivelse. Oplev fantastisk underholdning med denne brugervenlige model.
108 cm (43")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Når vores teams går i gang med at skabe et nyt TV, overvejer de alle aspekter, lige fra teknologi til design. Vores nye standere med kantede fødder blev udviklet for at skabe plads under dit TV på det sted, hvor en traditionel stander ville optage plads, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Effekten? Et TV, der står sikkert med blikket mod fremtiden.
For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.
Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.
3.9
ud af 5
18
Anmeldelser
deco
24/05/2019
Norge
Enkel og praktisk
Enkelt og praktisk TV - apparat. Kjøpt til bruk på soverommet og er meget fornøyd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Kaffekopp
10/05/2019
Norge
Svært god TV for pengene!
Svært god TV. Bildet er skarpt og fargene er klare og varme. Den er veldig elegant siden den har så tynn ramme, og er pen å se på. Lyden er mer enn godkjent, men det kan selvsagt ikke sammenlignes med et musikkanlegg.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Badgero
04/01/2018
United Kingdom
Quality Product
Wanted full HD and Philips has in my opinion the best reputation. I was not disappointed. The quality is everything I hoped for and would recommend this television to all who ask. I offer the highest praise for this product
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.