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Udgået

5500 seriesUltratyndt Full HD LED-TV

43PFT5503/12

4

| (15) Anmeldelser

Ultratyndt Full HD LED-TV

Mere enkelhed til den store skærm. Philips 5500 giver dig Full HD-opløsning, klar lyd og en fantastisk seeroplevelse. Du skal blot sætte stikket i og begynde at nyde TV-programmer, film og spil.

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99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med Pixel Plus HD

Ultratyndt Full HD LED-TV

  • 108 cm (43")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB til multimedieafspilning

USB til multimedieafspilning

Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

To HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning

Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

Slank, raffineret stander udstråler lethed

Vores nye stander med tynde ben blev udviklet til at omarrangere pladsen under dit TV, hvor en traditionel stander plejer at sidde, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Et TV med benene solidt plantet på jorden og stift blik mod fremtiden.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

15

Anmeldelser

3
2

13/08/2020

Danmark

Danmark

Fungerer

Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV

Dato for brug 2020-02-13

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV

Dato for brug 2020-02-13

07/10/2019

Norge

Norge

TV for de fleste behov

Mye for pengene. Når du ikke skal ha TV med mange funksjoner, er dette midt i blinken.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV

10/10/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great simple TV

Exactly what I was looking for. It’s simple, because it doesn’t have smart TV, but it has good quality picture and sound. Nice design, plastic frame is hardly noticeable.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  5. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.