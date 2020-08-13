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Udgået
43PFT5503/12
Ultratyndt Full HD LED-TV
Mere enkelhed til den store skærm. Philips 5500 giver dig Full HD-opløsning, klar lyd og en fantastisk seeroplevelse. Du skal blot sætte stikket i og begynde at nyde TV-programmer, film og spil.
108 cm (43")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.
Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.
Vores nye stander med tynde ben blev udviklet til at omarrangere pladsen under dit TV, hvor en traditionel stander plejer at sidde, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Et TV med benene solidt plantet på jorden og stift blik mod fremtiden.
4.0
ud af 5
15
Anmeldelser
Huttelihut
13/08/2020
Danmark
Fungerer
Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Dato for brug 2020-02-13
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Dato for brug 2020-02-13
Farsan
07/10/2019
Norge
TV for de fleste behov
Mye for pengene. Når du ikke skal ha TV med mange funksjoner, er dette midt i blinken.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV
Michał
10/10/2019
United Kingdom
Great simple TV
Exactly what I was looking for. It’s simple, because it doesn’t have smart TV, but it has good quality picture and sound. Nice design, plastic frame is hardly noticeable.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.