Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Udgået
43PUS7100/12
Ultratyndt 4K UHD LED-TV på Android-platform
Ultrahurtig Quad Core-behandling kombineret med ultratynde linjer: 7100-seriens UHD TV på Android-platform ser lige så hurtigt ud, som det fungerer. En elegant sølvfarvet ramme, et design med knivspidsformet stander samt Ambilight gør din seeroplevelse endnu mere intens
108 cm (43")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB, som kan udvides
DVB-T/T2/C/S/S2
Micro Dimming Pro optimerer kontrasten på TV'et baseret på lysforholdene i dine omgivelser. En lyssensor og speciel software analyserer billedet i 6400 forskellige zoner, så du kan nyde en fantastisk kontrast og billedkvalitet og gøre den til en virkelig naturtro, visuel oplevelse – dag og nat.
Philips Quad Core-processoren samarbejder med Android-platformen og leverer en spændende spiloplevelse. Med Android på TV'et kan du navigere rundt, starte apps og afspille videoer på en måde, der er superhurtig, superintuitiv og supersjov.
Google Play™ indeholder et katalog fyldt med spil i høj kvalitet til alle aldre. De er lige så fantastiske, som de er at spille, og er optimerede til brug på dit TV. Du behøver ikke at fylde huset op med endnu en spillekonsol. Med en universel USB-spilfjernbetjening kan du navigere rundt og spille uden besvær.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
2.5
ud af 5
414
Anmeldelser
BORG1965
18/02/2017
Danmark
Bekræftet køber
Super skærm
Kan kun anbefales; fantastisk billede Dårlig lyd, som alle de andre...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 7000 series Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD LED-TV med Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidet Ambilight og Pixel Precise Ultra HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips 7000 series Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD LED-TV med Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidet Ambilight og Pixel Precise Ultra HD
Kimmelimsen
09/06/2016
Danmark
Bekræftet køber
Kanon tv
Et tv der opfylder de krav på billede og lyd. Det pynter på en væg og er nemt at bruge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Mogens21
19/12/2015
Danmark
Bekræftet køber
Yderst tilfreds, fin kvalitet
Det er altid en glæde at se på Philips. Fin kvalitet, og meget fin service når man retter henvendelse til philips philips kunde service
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbyderne.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.