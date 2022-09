Levende. Smukt. Medrivende.

Film, der ser så ægte ud, at det føles som at være der selv. Spil, der reagerer så jævnt og lyder så spændende, at du altid vil have lyst til at spille et endnu et niveau. Uanset hvad du elsker, kan du lade dette smukke OLED TV med medrivende Ambilight bringe dig derhen. Se alle fordelene