Sikkerhed for afspilning af Android-indhold. Så ved du, hvad der afspilles

Sørg for, at din professionelle Philips-skærm på Android-platform viser det rigtige indhold, selvom du ikke er til stede. Når du afspiller indhold via den integrerede medieafspiller, kan du indstille din skærm til at tage automatiske screenshots med jævne mellemrum. Screenshots gemmes i skærmens interne hukommelse, og du kan vælge at modtage dem via e-mail.