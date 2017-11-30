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Udgået
49PFS4131/12
Ultratyndt Full HD LED-TV
Philips 4100-seriens stilfulde design med Digital Crystal Clear vil gøre sig godt i dit hjem. Nyd billedkvaliteten i Full HD og den krystalklare lyd, som giver en legende let og fantastisk underholdende oplevelse.
123 cm (49")
Full HD LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Slank. Banebrydende. Raffineret. Præcis. Den ultratynde Philips-silhuet. At noget så tyndt kan skabe så megen interesse, bør ikke være overraskende, når man ser, hvor megen elegance det giver din indretning.
Mørk, mystisk og utroligt stærk. Philips sorte knivstandere tager dit TV til et nyt niveau. Holdbar konstruktion i et ultratyndt design udstråler elegance og stil fra dit nye TV. Og med den kraftfulde udstråling er det et under, hvordan noget så småt kan gøre så meget.
For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.
3.6
ud af 5
46
Anmeldelser
sofronije
30/11/2017
United Kingdom
great tv
I am very happy with this model. Very great picture
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Brunno
27/10/2019
Deutschland
Alle Funktionen funktionieren gut
ich gucke viel Fernsehen in der Freizeit oder nehme Sendungen auf
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2018-10-27
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2018-10-27
Tonni56
27/09/2018
Deutschland
Fernsehen
Sehr gut habe den Fernseher weiter empfohlen weil er sehr gut ist
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.