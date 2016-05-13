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Udgået
49PUS7909/12
Ultratyndt 4K UHD LED-TV på Android-platform
Ultra HD møder den kraftfulde Android: Ultra HD-TV fra Philips 7900-serien. Takket være ultrahurtig Quad Core-behandling er det en leg at navigere rundt i dit Smart TV. Ambilight samt et design uden ramme gør din seeroplevelse endnu mere intens.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core
Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Se TV, som du aldrig har set det før, takket være en opløsning som er fire gange bedre end et traditionelt Full HD TV. 3840 x 2160 pixel giver et billede, der er så detaljeret og virkelighedstro, at det er som et vindue til en ny verden.
Du har skabt et hjem, der er mere end blot et hus, så hvorfor ikke vælge et TV, der er varmt og indbydende? Philips' unikke Ambilight-teknologi gør skærmen meget bredere – og din tv-oplevelse mere overvældende – ved at projicere et ekstra bredt skær fra to sider af TV-skærmen op på den omgivende væg. Farve, vitalitet og spænding springer ud af skærmen og ind i din dagligstue, så du får en mere spændende, intens og medrivende TV-oplevelse.
Intet slår adrenalinsuset fra spil, sportsbegivenheder med højt tempo eller actionfilm på et Ultra HD-TV. Derfor har dette Philips TV 600 Hz Perfect Motion Rate Ultra, så du får fornøjelsen af fejlfrie levende billeder i Ultra HD-opløsning. For selv om din puls kan gå op og ned, skal billedet ikke gøre det.
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2.6
ud af 5
464
Anmeldelser
Bernardo
13/05/2016
Danmark
Lækkert TV
Har nu haft fjernsynet i halvandet år. Virker til stor tilfredshed. Kan anbefales.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7900 series 55PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7900 series 55PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
John56
26/06/2015
Danmark
Lækkert TV
Jeg har nu haft mit PUS7909 49" i 3 måneder, og jeg bliver mere og mere glad for det. Signalet fra antenneforeningen er fint, så billederne står knivskarpt på skærmen. Funktionerne er fine, selvom det lige kræver lidt tilvænning at bruge Smart TV delen med fjernbetjeningen. Der er en overraskende god lyd fra de indbyggede højttalere ... noget som jeg ellers ikke har været tilfreds med ved tidligere Philips fladskærme. Når jeg trækker en enkelt stjerne i brugervenlighed, så skyldes det at der mangler nogle apps til f.eks. ViaPlay, YouSee Play og andre. TV'et kan ikke finde YouSee Play på Playstore, og ViaPlay vises forkert på skærmen. Dette er dog mindre problemer. I det tilbud, jeg benyttede mig af, hørte der også en Philips harddisk, som skulle kunne bruges til at gemme optagelser osv. og som også skulle hjælpe på UHD funktionerne. Denne harddisk har jeg endnu ikke modtaget. Men alt ialt er det et lækkert TV, og et flot stykke elektronik, når det hænger på væggen, og AmbiLight vælter ud. Det er en fryd at dele TV'et med andre, når man ser en god film sammen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7900 series 49PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7900 series 49PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
PS81
23/03/2015
Danmark
Fantastisk tv
Har lige købt dette tv og er virkelig tilfreds. Billedet er fantastik og idet det køre på android er der hav af muligheder. Vil klart anbefale det. :-) Vi bor en lille by i Jylland hvor vi er med i en antenneforening og der er ingen problemer med kvaliteten af billedet. En af de bedre køb.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7900 series 49PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7900 series 49PUS7909 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
Philips TV Remote-app'en og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-modellen og landet samt Smart-enhedsmodellen og OS. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TV.
Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
Besøg www.philips.com/TV for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes med Smart TV-app'en i dit land
Cloud TV-udvalget afhænger af tilgængeligheden i landet og bestemmelser
Kompatibiliteten afhænger af Wi-Fi Miracast-certificering og Android 4.2 eller nyere. For at få flere oplysninger henvises til dokumentationen til enheden.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
Philips TV-kamera (PTA317) sælges separat.
Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.