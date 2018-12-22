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Udgået
55PUS6803/12
Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Nu kan du læne dig tilbage og nyde den imponerende 4K UHD-kvalitet på et Smart TV, som er utroligt nemt at bruge. Med SAPHI får du øjeblikkeligt adgang til dit foretrukne indhold. Pixel Precise Ultra HD får alt til at se jævnt og skarpt ud. Og Ambilight binder det hele sammen.
139 cm (55") Ambilight TV
1200 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Med fire gange så høj opløsning som almindelig Full HD får Ultra HD skærmen til at funkle med mere end 8 millioner pixels og vores unikke Ultra Resolution Upscaling-teknologi. Oplev forbedrede billeder uafhængigt af det originale indhold, og nyd et skarpere billede med en uovertruffen dybde, kontrast, Natural Motion og levende detaljer.
Det moderne europæiske design ses i de svævende aluminiumstandere, der har fået mørk sølvfarve og matcher den ultratynde kantramme.
DTS HD optimerer lydbehandling ved at bevare det originale lydindhold, så du kan opleve en bedre lyd fra dine højttalere med krystalklar dialog.
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3.5
ud af 5
20
Anmeldelser
nackno
22/12/2018
Sverige
Utmärkt bild och lätthanterlig
Bilden är utmärkt även vid icke 4k källa. Ambilight gjorde mer skillnad än väntat och var därmed en positiv överraskning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6800 series 55PUS6803 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6800 series 55PUS6803 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
gas1883
27/12/2018
United Kingdom
Lovely TV
Amazing TV, the Amiblight is something else, absolutely stunning when playing on the PS4, has to be seen to really appreciate. Can be switched off at the touch of a button. My 1st smart TV, looking forwards to exploring what else this TV has on offer, 1st impressions and quick glance do not disappoint. Great price too, would recommend.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Marcy891@
16/02/2020
Deutschland
Der Mercedes unter den tv Geräten
Die ambilight Funktion auch ohne hue und bridge ist dermaßen geil das ist unbeschreiblich
Fordele
Entspannend und bringt das ganze Wohnzimmer in eine Wohlfühloase
Ulemper
0
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6800 series 55PUS6803 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Dato for brug 2019-10-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6800 series 55PUS6803 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Dato for brug 2019-10-16
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
Kompatibiliteten afhænger af Wi-Fi Miracast-certificering og Android 4.2 eller nyere. For at få flere oplysninger henvises til dokumentationen til enheden.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.