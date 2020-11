Administrer indstillingerne på flere skærme med CMND & Control

Med CMND & Control kan du nemt administrere flere skærme fra ét centralt sted. Med overvågning af skærme i realtid, indstilling og softwareopdateringer via fjernadgang og mulighed for at tilpasse og konfigurere flere skærme på én gang, f.eks. videovægskærme eller menuskærme, har det aldrig været nemmere at kontrollere alle dine skærme.