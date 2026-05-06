Forbered dig på klare farver med 4K QLED. Medrivende Ambilight. Dolby Atmos med biograflignende lyd i 3D. Med Titan-operativsystem, der nemt giver dig alt det, du elsker at se, forbedrer dette TV ikke bare nuet, det giver en bedre seeroplevelse
QLED
4K Ambilight TV
Nyskabende. Medrivende. Utroligt.
164 cm (65") AMBILIGHT TV
4K QLED
Pixel Precise Ultra HD
Dolby Atmos
Der er TV. Og der er Ambilight TV
Med integrerede LED-lys, der reagerer på hver scene, fordyber Ambilight dig i en glorie af farverigt lys. Film, sport, musikvideoer og gaming når ud over skærmen for at trække dig dybere ind i øjeblikket. Når du har oplevet det, vil du aldrig have et TV uden det.
AmbiScape – synkroniser dine smarte pærer med handlingen
Træd ind i en ny dimension af underholdning. AmbiScape udvider Ambilight ud over TV'et og synkroniserer med dit smarte lys for at forvandle dit rum til et levende lærred. Føl hver eneste scene, hvert eneste beat og hvert øjeblik, mens dine omgivelser reagerer i realtid, så du får en dybere indlevelse.
4K QLED til levende visning og Quantum Dot-farvekvalitet
Levende farver. Ultraskarpe scener. Det er quantum dot farveteknologi, når den er bedst. Med 4K (UHD) tilpasser det sig efter alle dine HDR-formater. Hvert eneste utrolige øjeblik, uanset om det er mørkt eller lyst, afspillet eller streamet, kan du nyde alle detaljer, scene efter scene.
Kom tættere på detaljerne med Pixel Precise Ultra HD
Zoom ind. Fordyb dig i detaljerne. Det er præcision, som overgår fantasien. Med en Pixel Precise Ultra HD-skærm, der viser skarpe og livagtige detaljer, fylder det hvert øjeblik med betagende oplevelser.
Farver og kontraster slippes løs med HDR10+
Forvent flere detaljer. Forbedret billedkvalitet billede for billede. Med større vægt på farver og kontraster er det her, hvor selv de mørkeste øjeblikke og de lyseste scener gøres tydeligere.
Uanset hvad du ser, perfekt TV-lyd. IntelliSound-processor
Med vores indbyggede IntelliSound-processor kan du bruge AI til at give dig den bedst mulige lyd. Uanset om det er programmer og film, musik eller taletungt indhold som nyheder, optimerer TV'et indstillingerne automatisk. Vil du ikke bruge AI? Du kan også vælge forudindstillede lydformater manuelt eller tilpasse indstillingerne selv.
Bliv omsluttet af Dolby Atmos og DTS:X
Med Dolby Atmos for lyd, præcis som instruktøren havde tænkt sig, og DTS:X til at skabe lydoplevelser i 3D er det som om, du selv er til stede. Hvis du tilføjer denne ekstra dimension til lyden, får du en mere medrivende oplevelse derhjemme.
Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk
Matter Smart Home-kompatibilitet betyder, at du kan styre dit TV via Matter Smart Home-appen eller stemmestyre dit TV via Alexa-aktiverede enheder eller via dine Google Smart-højttalere. På den måde kan din stemme finde film, serier, få anbefalinger og meget mere.
EasyLink+. nem og ubesværet betjening
Med EasyLink+ kan du få fuld kontrol over dit Philips TV, din soundbar og dine hovedtelefoner med blot én fjernbetjening. Oplev problemfri og samlet betjening. Slut med at jonglere med flere fjernbetjeninger. Blot problemfri og nem betjening hver gang.
Bæredygtigt design – europæisk designkoncept
Bæredygtighed møder stil. Dette smukt udformede TV er designet med tanke på miljøet – fra en fjernbetjening fremstillet af genbrugsplast til FSC-certificeret emballage og indstik trykt på genbrugspapir. Med Eco-tilstand kan du reducere energiforbruget på tværs af alt indhold og alle indstillinger med blot ét tryk
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
Mængden af stemmestyringstjenester via TV'et varierer alt efter land og sprog. Kontakt vores kundeservice for at få mere at vide.
*Apple, AirPlay og Apple Home er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder.