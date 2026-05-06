    Nyskabende. Medrivende. Utroligt.

      QLED 4K Ambilight TV

      65PQS8501/12

      Nyskabende. Medrivende. Utroligt.

      Forbered dig på klare farver med 4K QLED. Medrivende Ambilight. Dolby Atmos med biograflignende lyd i 3D. Med Titan-operativsystem, der nemt giver dig alt det, du elsker at se, forbedrer dette TV ikke bare nuet, det giver en bedre seeroplevelse

      • 164 cm (65") AMBILIGHT TV
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Der er TV. Og der er Ambilight TV

      Med integrerede LED-lys, der reagerer på hver scene, fordyber Ambilight dig i en glorie af farverigt lys. Film, sport, musikvideoer og gaming når ud over skærmen for at trække dig dybere ind i øjeblikket. Når du har oplevet det, vil du aldrig have et TV uden det.

      AmbiScape – synkroniser dine smarte pærer med handlingen

      Træd ind i en ny dimension af underholdning. AmbiScape udvider Ambilight ud over TV'et og synkroniserer med dit smarte lys for at forvandle dit rum til et levende lærred. Føl hver eneste scene, hvert eneste beat og hvert øjeblik, mens dine omgivelser reagerer i realtid, så du får en dybere indlevelse.

      4K QLED til levende visning og Quantum Dot-farvekvalitet

      Levende farver. Ultraskarpe scener. Det er quantum dot farveteknologi, når den er bedst. Med 4K (UHD) tilpasser det sig efter alle dine HDR-formater. Hvert eneste utrolige øjeblik, uanset om det er mørkt eller lyst, afspillet eller streamet, kan du nyde alle detaljer, scene efter scene.

      Kom tættere på detaljerne med Pixel Precise Ultra HD

      Zoom ind. Fordyb dig i detaljerne. Det er præcision, som overgår fantasien. Med en Pixel Precise Ultra HD-skærm, der viser skarpe og livagtige detaljer, fylder det hvert øjeblik med betagende oplevelser.

      Farver og kontraster slippes løs med HDR10+

      Forvent flere detaljer. Forbedret billedkvalitet billede for billede. Med større vægt på farver og kontraster er det her, hvor selv de mørkeste øjeblikke og de lyseste scener gøres tydeligere.

      Uanset hvad du ser, perfekt TV-lyd. IntelliSound-processor

      Med vores indbyggede IntelliSound-processor kan du bruge AI til at give dig den bedst mulige lyd. Uanset om det er programmer og film, musik eller taletungt indhold som nyheder, optimerer TV'et indstillingerne automatisk. Vil du ikke bruge AI? Du kan også vælge forudindstillede lydformater manuelt eller tilpasse indstillingerne selv.

      Bliv omsluttet af Dolby Atmos og DTS:X

      Med Dolby Atmos for lyd, præcis som instruktøren havde tænkt sig, og DTS:X til at skabe lydoplevelser i 3D er det som om, du selv er til stede. Hvis du tilføjer denne ekstra dimension til lyden, får du en mere medrivende oplevelse derhjemme.

      Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk

      Matter Smart Home-kompatibilitet betyder, at du kan styre dit TV via Matter Smart Home-appen eller stemmestyre dit TV via Alexa-aktiverede enheder eller via dine Google Smart-højttalere. På den måde kan din stemme finde film, serier, få anbefalinger og meget mere.

      EasyLink+. nem og ubesværet betjening

      Med EasyLink+ kan du få fuld kontrol over dit Philips TV, din soundbar og dine hovedtelefoner med blot én fjernbetjening. Oplev problemfri og samlet betjening. Slut med at jonglere med flere fjernbetjeninger. Blot problemfri og nem betjening hver gang.

      Bæredygtigt design – europæisk designkoncept

      Bæredygtighed møder stil. Dette smukt udformede TV er designet med tanke på miljøet – fra en fjernbetjening fremstillet af genbrugsplast til FSC-certificeret emballage og indstik trykt på genbrugspapir. Med Eco-tilstand kan du reducere energiforbruget på tværs af alt indhold og alle indstillinger med blot ét tryk

      Tekniske specifikationer

      • Ambilight

        Ambilight-funktioner
        • Tilpasning til vægfarve
        • Spiltilstand
        • Ambilight-musik
        • Ambilight Suite
        • Ambilight FTI-animation
        • Automatisk Ambilight
        • Lounge-lys-tilstand
        Ambilight-version
        3-sidet

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        65  tommer
        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        164  cm
        Display
        4K Ultra HD QLED
        Panelopløsning
        3840 x 2160p
        Oprindelig opdateringshastighed
        60  Hz
        Picture engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Billedforbedring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spil
        • HDR10+ kompatibel
        • Home Cinema
        • Skærm
        • Film
        • Ekstra høj opløsning
        • Micro Dimming
        • Personlig

      • Indgangsopløsning på skærm

        Opløsning - opdateringshastighed
        • 576p - 50 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560x1440 - 60 Hz
        • 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Digital TV
        DVB-T/T2/C/S/S2
        Signalstyrke-indikation
        Ja
        Tekst-TV
        1000 siders hypertext
        HEVC-understøttelse
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apps*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        • HBO
        OS
        TITAN OS
        Hukommelsesstørrelse (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-funktioner

        Interaktivt TV
        HbbTV
        Stemmeassistent*
        • Fungerer med Google Home
        • Fjernbetjening med mikrofon.
        Smart Home-oplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerer med Amazon Alexa
        • Fungerer med Google Home
        • Fungerer med Apple Home
        Kontrollinje til gaming
        Gamebar 2.0
        TTS-understøttelse
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoafspilning
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formater for musikafspilning
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Understøttede undertekstformater
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formater for billedvisning
        JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

      • Lyd

        Audio (Lyd)
        2,0 kanal
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Lydforbedring
        • AVL-tilstand
        • Basforbedring
        • Dolby Media Intelligence
        • Underholdning
        • Equalizer
        • Lytteprofil
        • Stemmeboost
        • Personlig
        • Night-indstilling
        Hovedtelefonfunktioner
        Dolby Atmos til hovedtelefoner
        Lydprogram
        IntelliSound
        Hovedhøjttaler
        Basrefleks med fuldt frekvensområde (FR01A)

      • Tilslutningsmuligheder

        Antal HDMI-tilslutninger
        3
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Afspilning med ét tryk
        • Fjernbetjenings-pass-through
        • System-lydkontrol
        • System-standby
        Antal USB-stik
        2
        Trådløs forbindelse
        • Wi-Fi 802,11 AC, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.2
        HDCP 2.3
        Ja, på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM understøttes
        EasyLink 2.0
        • Ekstern indstilling via TV’ets brugergrænseflade
        • HDMI-CEC til Philips TV/SB

      • Understøttede HDMI-videofunktioner

        Gaming
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HDR10+ kompatibel
        • HDR10
        • HLG

      • EU-energikort

        Energiklasse for SDR
        F
        Energiklasse for HDR
        G

      • Strøm

        Strømbesparende funktioner
        • Timer til auto-sluk
        • Eco-tilstand
        • Lyssensor
        • Slå billede fra (ved radio)

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • 2 x AAA batterier
        • Bordstand
        • Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
        • Lynhåndbog
        • Netledning
        • Fjernbetjening

      • Design

        Farver på TV
        Mat sort ramme
        Standerdesign
        Buestand i sort metal

      • Mål

        Afstand mellem 2 stander
        1252  mm
        Kan monteres på en væg
        400 x 300 mm

      • Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
      • TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
      • Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
      • Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
      • Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
      • Mængden af stemmestyringstjenester via TV'et varierer alt efter land og sprog. Kontakt vores kundeservice for at få mere at vide.
      • *Apple, AirPlay og Apple Home er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder.
